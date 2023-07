Milan, nuovi contatti per chiudere: fumata bianca in arrivo

Il giocatore è pronto a vivere una nuova esperienza. Nuovo contatti per chiudere definitivamente la trattativa. Il punto della situazione sull’affare

Il giocatore si appresta a lasciare il Milan nei prossimi giorni. La sua avventura in rossonera si può considerare conclusa: accelerata che può portare alla fumata bianca a brevissimo.

Stiamo parlando di Ante Rebic, che presto potrebbe trasferirsi in Turchia: l’attaccante, finito praticamente, fuori rosa al termine della stagione, non è volato in America per giocare la tournée contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Ma il segnale era arrivato forte e chiaro già quando Stefano Pioli aveva deciso di escluderlo per la partita contro il Lumezzane a Milanello, alla prima uscita stagionale del Diavolo.

Il Milan ha usato così il pugno duro, facendo capire a Rebic che non sarebbe stato spazio a ripensamenti. Nessuna possibilità di avere un’altra possibilità e il calciomercato, d’altronde, ha parlato chiaro: sono così arrivati Okafor, Pulisic e Chukwueze, volti nuovi e freschi che di fatto possono giocare nei ruoli occupati durante l’avventura in rossonero da Rebic.

Ora può esserci la Turchia per il croato. Il Besiktas, come sottolinea Sky Sport, sta spingendo in queste ore per provare a convincere il giocatore. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti. Il club di Istanbul è pronto a prendere Rebic in prestito, formula che il Milan ha deciso di concedere, ma serve il sì definitivo del giocatore.

Calciomercato Milan, non solo Rebic: una formazione in uscita

Non solo Ante Rebic, chiaramente, è con le valigie in mano. I prossimi giorni potrebbero essere quelli degli addii anche di Fode Ballo-Toure, che non ha ancora deciso se accettare il corteggiamento del Fulham, del Bologna o del Nizza.

Divock Origi, invece, sta capendo che restando in rossonero non vedrebbe mai il campo. Ecco perché non è da escludere che torni di moda la pista araba o quella turca. La speranza dell’ex Liverpool, però, è che presto arrivi un’offerta concreta dalla Premier League, dove tornerebbe di corsa. Futuro lontano dal Milan, chiaramente, anche per Caldara, Lazetic, Vasquez e Messias. Ci sarà da capire, inoltre, se saluteranno anche Saelemaekers, De Ketelaere e Adli: per loro serve l’offerta giusta