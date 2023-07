Ultim’ora – Musah al Milan, accordo raggiunto: tutti i dettagli

Il club rossonero ha trovato l’intesa con il Valencia per il centrocampista americano: entro la prossima settimana l’ufficialità

Le notizie degli ultimi giorni andavano tutte in questa direzione e ora sembra che finalmente si sia arrivati al punto di svolta. Il Milan è davvero vicino a mettere a segno l’ottavo colpo di questa sessione estiva di mercato, ovvero Yunus Musah.

Il centrocampista del Valencia era l’obiettivo prioritario del club rossonero dopo gli altri acquisti già perfezionati in mediana, ovvero Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Con il passaggio al 4-3-3, Stefano Pioli aveva dunque necessità di un altro elemento in quel reparto e lo statunitense è da sempre stato il nome in cima alla lista del Diavolo, che adesso si sta davvero per concretizzare.

Fino a qualche giorno fa si parlava di una distanza non indifferente tra offerta e richiesta, con la proposta del Milan che si aggirava sui 18 milioni di euro e con il Valencia non intenzionato a scendere sotto i 25 milioni complessivi. Nelle ultime ore invece la trattativa si è messa su binari ancora migliori e il club spagnolo aveva accettato di chiudere l’affare intorno ai 20 milioni, premiando anche lo sforzo della dirigenza rossonera.

La prossima settimana decisiva per definire l’operazione

Già in giornata si parlava di parti vicinissime e di accordo imminente fra le due società, con il classe 2002 già con le valigie in mano e in attesa di volare ad unirsi ai suoi nuovi compagni. Adesso è finalmente arrivato il passo definitivo.

Secondo quanto riportato infatti da Fabrizio Romano, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con il Valencia per Musah e i colloqui sono stati molto positivi. Si sono dunque concordati i termini dell’affare. Lo assicura l’esperto di mercato attraverso il suo profilo Twitter, spiegando anche che i rossoneri invieranno a breve un’offerta ufficiale per formalizzare il tutto. L’accordo verrà chiuso la prossima settimana con tutti i passaggi di rito.

Parliamo delle visite mediche e dell’approdo a Casa Milan per la firma sul contratto. Mister Stefano Pioli pera di avere a disposizione l’americano già nella prossima settimana per insierirlo al meglio negli schemi e per farlo arrivare pronto già in vista della prima partita di campionato, in programma il 20 agosto al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta.