Dal Milan al Cagliari: “Tentativo concreto”

La società rossoblù ha contattato il Diavolo per l’attaccante: rappresenta una delle due piste per l’attacco dei sardi

Il Milan sta per chiudere questo mese di giugno alla grande, con bene otto colpi di mercato in entrata. L’ultimo sarà quello di Yunus Musah dal Valencia, per il quale nelle ultime ore si parla di accordo raggiunto fra i due club.

La società rossonera ha risposto alla grande dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e ha provveduto a rinforzare immediatamente la rosa a disposizione di Stefano Pioli, non solamente in mediana ma anche negli altri reparti. La dirigenza è riuscita anche a rispettare i tempi richiesti dall’allenatore, che ora ha qualche settimana di tempo per lavorare con tutti i nuovi acquisti e inserirli negli schemi.

Adesso, tuttavia, il lavoro che attende la società è quello di concretizzare anche le uscite, perché al momento la rosa è extra large e servono le cessioni. Soprattutto in attacco, con l’arrivo di Noah Okafor, che affiancherà Olivier Giroud, senza dimenticare le voci che si susseguono anche su altri attaccanti, c’è da fare delle uscite. Il primo indiziato a salutare Milanello è Divock Origi, che non ha convinto in questo primo anno al Diavolo, ma sul piede di partenza c’è anche Lorenzo Colombo.

I sardi si sono mossi per Colombo e Petagna

Il classe 2002 è reduce dal prestito al Lecce, e nella sua prima esperienza in Serie A ha fatto discretamente bene, realizzando anche 5 gol in campionato con i pugliesi. Il ragazzo ha però bisogno ancora di giocare con continuità per crescere e il Milan non può garantirgli ciò.

Ecco perché per lui si profila un’altra avventura in prestito per continuare a maturare. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento dell’Atalanta, ma nelle ultime ore è un altro club italiano ad essersi mosso in maniera concreta per l’attaccante rossonero, ovvero il Cagliari di Claudio Ranieri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i sardi hanno avuto un contatto diretto con il Milan per Colombo e vogliono fare un tentativo.

Sky Sport spiega che la società rossoblù ha intenzione di trovare un rimpiazzo in attacco per Gianluca Lapadula, che si è appena dovuto operare alla caviglia e ne avrà per circa due mesi. Colombo è uno dei due profili studiati dal Cagliari, che riflette anche per l’opzione Andrea Petagna dal Monza, per il quale ha però solo chiesto informazioni.