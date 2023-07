Milan, addio De Ketelaere: contatti con l’agente per la cessione

Il giocato belga potrebbe avere sempre meno spazio dopo gli ultimi acquisti: resta sul mercato, ma serve l’offerta giusta per la cessione. Il punto della situazione su De Ketelaere

Il futuro di Charles De Ketelaere continua ad essere appeso ad un filo. Il belga si è riunito al gruppo nei giorni scorsi dopo le vacanze. Sta lavorando sperando di riuscire a convincere Stefano Pioli a dargli una possibilità, dopo un’annata davvero deludente.

In queste prime uscite non ha giocato da trequartista o da esterno di destra, il tecnico di Parma lo ha utilizzato da mezzala, con la possibilità di spingersi in avanti. Ad oggi parte dietro nelle gerarchie e dovrà fare molto bene per riuscire a recitare un ruolo da protagonista. Contro Real Madrid e Juventus non ha entusiasmato, ma almeno, davanti al dischetto non ha sbagliato.

Il suo nome continua ad essere sulla lista dei partenti, ma non andrà via a tutti i costi. Non è certo sulla prima colonna dove troviamo Ante Rebic, Ballo-Toure, Caldara, Lazetic, Vasquez e Divock Origi. Loro sicuramente non avranno possibilità di far parte della rosa che inizierà la stagione il prossimo 21 agosto contro il Bologna.

Milan, futuro De Ketelaere: contatti con il Psv Eindhoven

Per l’addio di Charles De Ketelaere, un po’ come per Alexis Saelemaekers e Yacine Adli, serve l’offerta giusta. Il calciatore, d’altronde, poco meno di un anno fa, fu acquistato dal Club Brugge per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

E’ evidente come pensi ancora tanto a bilancio e per non realizzare una minusvalenza serve un’offerta da almeno 28 milioni di euro. L’idea di un prestito non piace moltissimo al Milan, che vorrebbe garanzie sulla cessione del calciatore. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile offerta da 24 milioni da parte dell’Aston Villa.

Ad oggi non si registrano trattative calde per un addio di De Ketelaere. Viene confermato, però, l’interessamento da parte del Psv Eindhoven. Gli olandesi – come riporta Rik Elfrink su Ed.Nl – avrebbero avuto dei contatti con l’agente del calciatore. L’interessamento da parte del Psv è reale, ma al momento l’offerta non soddisfa il Milan. Gli olandesi, infatti, non vanno oltre il prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo ne vorrebbe almeno 30 milioni.