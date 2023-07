Milan, colpo dall’Argentina: “Toglierà il posto a Giroud”

L’attaccante è considerato un possibile crack e l’esperto lo consiglia vivamente al club rossonero

Il Milan è a un passo dal suo ottavo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, ovvero il centrocampista Yunus Musah dal Valencia. Il club rossonero si è fatto trovare prontissimo e sta rinforzando alla grande la squadra, ma sembra che non sia finita qui.

La dirigenza ha già fatto tanto per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Stefano Pioli, con innesti importanti sulla trequarti e in attacco. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno infatti già portato a Milano anche il centravanti che, nelle idee della società, si alternerà da punta con Olivier Giroud. Qualche giorno fa infatti è stato ufficializzato l’arrivo di Noah Okafor dal Salisburgo per una cifra intorno ai 14 milioni di euro.

Ma potrebbe non essere finita qui per l’attacco. In effetti bisogna considerare che l’addio di Zlatan Ibrahimovic e quello imminente di Ante Rebic, ma anche il fatto che sia è in uscita Divock Origi. Il belga non ha convinto al suo primo anno in rossonero e sarà ceduto. Come se non bastasse, è destinato verso altri lidi anche Lorenzo Colombo, che andrà molto probabilmente in una squadra che gli garantisca di giocare con continuità e di proseguire nella sua crescita.

Luca Diddi stravede per l’attaccante

Ecco quindi che con tutte queste partenze il Milan potrebbe aver bisogno di un altro attaccante, e ciò è confermato dal fatto che i rossoneri sono spesso accostati nelle ultime ore ad alcuni centravanti importanti. L’ultimo di questi è Alejo Veliz.

Il giovane attaccante di proprietà del Rosario Central ha attirato grandi attenzioni su di sé, anche e soprattutto dopo le prestazioni al Mondiale Under 20. il centravanti si può liberare pagando la clausola da 15 milioni di euro, ma su di lui c’è anche il Torino. Il centravanti è stato fortemente consigliato da Luca Diddi, match analyst che è intervenuto ai microfoni di Tv Play.

Queste sono state le sue parole in merito alle qualità dell’attaccante: “Sarà il prossimo crack della nazionale argentina in termini di bomber. Non ho paura di sbilanciarmi. Un attaccante forte, è uno dei prospetti più interessanti d’Argentina. Sa fare tutto ed è un 2003″.

Diddi ha studiato Veliz e stravede per lui al punto di arrivare a dire che potrebbe togliere il posto a Giroud: “Ha garra, un giocatore vero, superiore a Lucas Beltran. Sono felicissimo se viene in Italia, ha bisogno di giocare perché è veramente forte. Se il Milan lo prende e lo mette dietro a Giroud, a metà stagione diventa titolare“.