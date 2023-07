Colpo Milan dalla Juve: quotazioni in rialzo

Serve un nuovo vice di Theo Hernandez e il Milan si sta muovendo: può arrivare un terzino italiano, contatti in corso.

Il Milan è arrivato a quota sette acquisti e a breve dovrebbe arrivare anche l’ottavo, Yunus Musah dal Valencia, ma non è finita qua. La dirigenza ha in mente altre operazioni in entrata.

Certamente Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani porteranno a Milanello un nuovo terzino sinistro. Stefano Pioli ha bisogno di un vice di Theo Hernandez più affidabile di Fodé Ballo-Touré. L’ex Monaco è in vendita ed è al centro di alcune trattative. Quella con il Fulham sembra sfumata perché lui ha rifiutato la destinazione, ma restano in piedi Bologna e Nizza, oltre a delle possibili sorprese.

Calciomercato Milan, nuovo terzino italiano?

Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sono in rialzo le quotazioni di Luca Pellegrini. Nei giorni scorsi c’erano già stati dei contatti con la Juventus e sembra che il Milan stia pensando di puntare sull’ex di Roma e Lazio. È un profilo che piace a Pioli, che farebbe certamente un upgrade rispetto alla situazione degli ultimi anni.

Si potrebbe impostare un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con l’obbligo che può scattare a determinate condizioni. Pellegrini interessa molto anche al Nizza, però in questo momento attende il Milan. Sarebbe tornato volentieri alla Lazio, dove ha giocato nella scorsa stagione, ma la società biancoceleste ha lasciato tutto in standby.

Il Diavolo aspetta di vendere Ballo-Touré per poi intensificare i contatti con la Juventus e presentare un’offerta. Pellegrini, essendo cresciuto in Italia a livello giovanile, è utile anche per il discorso liste. In generale può rappresentare una buona soluzione sul piano tecnico-tattico.

Chi non convince completamente è Riccardo Calafiori, che è stato proposto al Milan nei giorni scorsi. Il terzino sinistro ex Roma gioca nel Basilea e si trasferirebbe volentieri a Milano, però ad oggi non c’è una trattativa concreta. Pioli preferisce Pellegrini, da capire le richieste specifiche della Juventus.

Il 24enne romano si era trasferito a Torino nel 2019 per un valore del cartellino di 22 milioni di euro, una cifra in parte ammortizzata in questi anni. Se la Juve aprirà al prestito con diritto di riscatto, l’affare si potrà concludere in tempi brevi.