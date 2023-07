Il Milan accontenta Pioli: non li venderà

Due giocatori importanti del Milan hanno ricevuto delle manifestazioni di interesse dall’estero: la società ha già fatto una scelta.

Il calciomercato estivo rossonero è caratterizzato da tante operazioni in entrata, possibili anche grazie alla remunerativa cessione di Sandro Tonali al Newcastle United. Senza vendere l’ex Brescia le risorse per la campagna acquisti sarebbero state inevitabilmente inferiori.

L’addio di Tonali aveva indotto i tifosi a pensare che ci sarebbero state altre cessioni “dolorose”, però nessuno degli altri big ha lasciato Milanello. Le offerte di una certa consistenza vengono inevitabilmente valutate, però il Milan vuole avere sempre una squadra in grado di qualificarsi in Champions League, obiettivo fondamentale per il club.

Calciomercato Milan, Krunic e Bennacer: scelta fatta

Qualcuno temeva che il Milan potesse vendere calciatori del calibro di Theo Hernandez o Rafael Leao, oppure il fenomenale portiere Mike Maignan, ma niente di tutto questo è accaduto. Ovviamente, non bisogna escludere che possa verificarsi un’altra cessione pesante nel calciomercato estivo 2024, se dovessero arrivare offerte particolarmente ricche e irrifiutabili.

Negli ultimi giorni si è parlato di interessamenti dall’estero per Rade Krunic e Ismael Bennacer, due dei fedelissimi di Stefano Pioli. Per il bosniaco si è fatto avanti il Fenerbahce, che dall’Italia ha preso prima Edin Dzeko e poi Rodrigo Becao in queste settimane. Invece, per l’algerino sono arrivate manifestazioni di interesse dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il Milan non vuole vendere nessuno dei due giocatori. Sono ritenuti importanti dalla dirigenza e da Pioli, quindi non si muoveranno né nel mercato estivo né in quello di gennaio 2024.

Krunic in questo momento è un titolare della formazione rossonera, il mister lo impiega come vertice basso del centrocampo. Vedremo se la dirigenza comprerà un altro giocatore nel ruolo, dato che il bosniaco sarebbe più una mezzala. A breve arriverà Yunus Musah dal Valencia, ma anche l’americano è una mezzala.

Per quanto riguarda Bennacer, ci sono ancora mesi di stop davanti. L’infortunio al ginocchio destro è qualcosa di serio e richiederà tempo per il recupero totale. Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro attivabile dall’estero e solo dall’estate 2024. In Arabia Saudita non avranno problemi a esercitarla, vedremo se lo faranno. Intanto, per questa stagione, l’ex Empoli non si dovrebbe muovere da Milano.