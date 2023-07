Bennacer in Arabia Saudita? Il Milan ha già deciso cosa fare

Il Milan avrebbe ricevuto manifestazioni di interesse per Ismael Bennacer, il centrocampista algerino attualmente ai box per infortunio.

In queste ore il Milan potrebbe completare un ulteriore acquisto importante dall’estero. Ovvero l’arrivo della mezzala statunitense Yunus Musah, calciatore del Valencia che piace molto a via Aldo Rossi.

Un rinforzo per completare il centrocampo, in attesa anche del ritorno di un uomo di grande forza e qualità. Ovvero Ismael Bennacer, il metronomo algerino che resterà ai box per parecchi mesi. L’infortunio e la conseguente operazione al ginocchio frenerà il rientro in campo del numero 4.

Nonostante la lunga assenza, Bennacer ha ricevuto di recente alcuni sondaggi da parte di club stranieri. In particolare dall’Arabia Saudita: pare che i ricchi proprietari delle squadre di Saudi Pro League abbiano messo gli occhi sul calciatore del Milan. Un coinvolgimento piuttosto concreto, anche se per il momento mostrato solo con manifestazioni di interesse.

Bennacer richiesto in Arabia Saudita: la risposta del Milan

Come riferito dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe dunque da poco ricevuto queste manifestazioni d’interesse da parte degli arabi per Bennacer. Possibile che i club sauditi siano pronti anche a spendere una cifra molto elevata per ingaggiare il centrocampista classe ’97.

Ma il Milan ha le idee chiare. Ha respinto al mittente tutte le possibili proposte per Bennacer, che nonostante l’infotunio grave e l’arrivo di altri calciatori a centrocampo, resta un fulcro del gioco rossonero. Inoltre nel nuovo 4-3-3 che Pioli sta sperimentando nelle amichevoli, Benncer potrebbe essere schierato sia da regista davanti alla difesa, sia da mezzala offensiva.

Niente cessione per Bennacer, anche perché il Milan ha già dettato la linea: il sacrificio in uscita è già stato fatto con Sandro Tonali, acquistato sempre da una proprietà araba (quella del Newcastle) per quasi 80 milioni di euro. Dopo di che gli altri gioielli verranno preservati, a meno di offerte davvero da capogiro, dunque vicine ai 100 milioni.

Inoltre nel contratto di Bennacer c’è una clausola di rescissione da 50 milioni di euro, valida però solo a partire da luglio 2024, dunque per questa estate appare sempre più improbabile che il mediano algerino possa cambiare aria. Si sente un milanista al 100% e non intende lasciare a metà il suo percorso, soprattutto dopo il rinnovo siglato a gennaio scorso per quattro anni.