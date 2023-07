Colpo a sorpresa del Milan: accordo e annuncio imminente

Il club rossonero ha chiuso per il centrocampista polacco classe 2006: le firme sono in programma per la prossima settimana

Il Milan sta svolgendo una delle sessioni di mercato più ricche e importanti degli ultimi anni, con il chiaro intento di creare una squadra di altissimo livello che sia protagonista assoluta nella prossima stagione, come confermato anche dal CEO Giorgio Furlani nella recente intervista.

La società rossonera sta lavorando incessantemente per rinforzare la rosa e a stretto giro di posta ufficializzerà anche l’ottavo colpa di questa campagna acquisti, ovvero il centrocampista Yunus Musah dal Valencia. La dirigenza è riuscita ad accontentare il tecnico Stefano Pioli sia sul piano della qualità dei nuovi innesti, che dal punto di vista delle tempistiche, perché i giocatori sono arrivati tutti in anticipo e il mister ha tempo per lavorare con loro prima dell’inizio del campionato.

Il Milan però nel frattempo sta lavorando anche in prospettiva e l’area scouting è alla costante ricerca di talenti del futuro da tesserare e da far crescere nella squadra Primavera, allenata da Ignazio Abate. Un colpo di questo genere sta per essere chiuso a breve e si tratta dell’imminente arrivo di un giocatore di grande talento e sul quale gli esperti nutrono davvero grandi speranze.

In arrivo il polacco Skoczylas

Il Diavolo sta infatti chiudendo un’operazione per un classe 2006 di grande prospettiva e tutto fa pensare che nei prossimi giorni il ragazzo arriverà a vestire la maglia rossonera. A rivelare la notizia è stato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter.

L’esperto di mercato ha rivelato che il Milan ha trovato l’accordo per prelevare il cartellino del giovane centrocampista polacco Mateusz Skoczylas, giocatore di proprietà dello Zagłębie Lubin e molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Il 17enne non ha mai giocato ancora neanche un match tra i protagonisti e infatti milita nell’Under 19 della formazione polacca. Si tratta di certo di un colpo per il futuro, che troverà spazio nella Primavera di Abate.

Continua quindi il lavoro di scouting del club rossonero, soprattutto in Polonia e nell’est in generale, come dimostrano le operazioni della scorsa estate con gli arrivi di Jan Carlo Simic e di Dariusz Stalmach. Skoczylas diventerà quindi a breve un nuovo calciatore del Milan e nella prossima settimana vedremo se si arriverà di fatto alla chiusura ufficiale.