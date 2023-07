LeBron James: “Milan club speciale. Cardinale e RedBird lo riporteranno in alto”

LeBron James alla Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan e del progetto di Gerry Cardinale. La leggenda Nba è pronta a scommettere sul futuro radioso del club rossonero

Il Milan è ancora negli USA dove il prossimo 2 luglio sfiderà il Barcellona per l’ultima partita del Soccer Champions Tour 2023, dopodiché farà ritorno in Italia per continuare la preparazione della prossima stagione.

La tournée negli States è importante per questioni di campo – contro Real e Juve si sono visti i primi assaggi del nuovo Milan di Pioli – ma anche fuori: i rossoneri, il club italiano più americano di tutti, e non solo per la proprietà a stelle e strisce, sta crescendo sempre di più sul mercato americano. L’acquisto di Christian Pulisic, tra l’altro, è stato decisivo anche da questo punto di vista (da quando è arrivato una maglia del Milan su tre viene venduta negli States).

LeBron James e Maverick Carter in coro: “Cardinale visionario”

Cardinale ha le idee molto chiare sul progetto: mischiare lo sport con il lifestyle e l’intrattenimento. Lo dice la sua storia e i suoi legami con Yankees, Warner Bros e… LeBron James. “Amo il calcio europeo e penso che il Milan sia un club davvero speciale dentro e fuori dal campo“, ha detto la leggenda Nba ai microfoni della Gazzetta dello Sport. LeBron è un investitore passivo nel Milan: ha quote di Main Street Advisors, un fondo con sede a Los Angeles che ha supportato RedBird nell’acquisizione del club rossonero.

“C’è una grande opportunità di riportare i rossoneri tra i top team e i top brand del calcio europeo nel mondo. Il Milan è il perfetto ambasciatore di una città come Milano di livello modiale, dove c’è l’intersezione fra moda, sport, entertainment e cultura. RedBird è il proprietario giusto per riportare il Milan ai gorni di gloria“, ha aggiunto LeBrone, che poi si sofferma su Gerry Cardinale: “Un partner incredibile. Mi dice che l’ho aiutato a espandere la sua visione ma è troppo modesto. Possiamo costruire molto su questa partnership: io e Maverick siamo entusiasti dal numero di nuove opportunità che possiamo esplorare con lui“.

Maverick Carter, socio di LeBron, conferma: “Gerry è un visionario e il Milan uno dei più grandi club di calcio al mondo. Penso che Gerry e RedBird possano assolutamente tenere il Milan al top in Italia e in Champions League. RedBird sarà un esempio nel rapporto fra idea di sport americano e quello europeo“.