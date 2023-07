Milan no stop: un altro acquisto dopo Musah, è la priorità

Il Milan è al lavoro per chiudere Musah ma non è finita: dopo il centrocampista subito un altro colpo, è la priorità di Furlani

Milan senza freni in questo calciomercato estivo 2023. I tifosi stanno vivendo un periodo di entusiasmo dopo un mese di giugno terribile con gli addii di Ibrahimovic, Maldini, Massara e Tonali. Sono otto gli acquisti fatti, l’ultimo forse è quello più importante: Samuel Chukwueze, prelevato dal Villarreal per 20 milioni. Ma non è finita qui, anzi: nelle prossime ore è atteso in città Yunus Musah, il centrocampista del Valencia: c’è l’accordo su tutto e sarà rossonero.

In tutto ciò siamo soltanto al 30 luglio, questo significa che la società ha messo a disposizione di Pioli la rosa quasi al completo. Quasi, sì, perché manca ancora qualcosa. In attesa della decisione di Ballo-Touré, che non ha ancora scelto fra tutte le offerte che sono arrivate, il Milan sta valutando l’acquisto di un nuovo terzino sinistro, un elemento che possa essere sostituire degnamente Theo Hernandez in alcune partite. La società sta prendendo in considerazione varie ipotesi, fra cui anche diverse italiane. Ad oggi, però, come scrive il Corriere dello Sport, c’è una preferenza, ed è l’obiettivo primario dopo aver chiuso l’acquisto di Musah.

Il Milan ha individuato l’obiettivo: assalto dopo aver chiuso Musah

Non appena il Milan si libererà di Ballo-Touré farà un’offerta al Basilea per Riccardo Calafiori, la prima scelta dei rossoneri per la fascia sinistra. In Svizzera, curiosamente, il campionato è già iniziato, ma il club non ha molte pretese per liberare l’ex calciatore della Roma, che tornerebbe volentieri in Italia e in particolar modo ai rossoneri, dove avrebbe la possibilità di crescere alle spalle di un fenomeno del ruolo come Theo Hernandez.

Classe 2002, Calafiori ha da poco compiuto 21 anni. Giovane, italiano e con ampi margini di miglioramento: ecco perché il Milan lo ha messo nel mirino ed è pronto a fare un’offerta per portarlo in rossonero. Gli altri obiettivi, invece, sono un po’ più complicati, a partire dalle altre due opzioni italiane: Luca Pellegrini, che spinge per restare alla Lazio, e Matteo Ruggeri, che l’Atalanta vorrebbe tenere per valorizzare e poi rivenderlo a cifre più alte.

L’altro nome da seguire, invece, viene dalla Liga ed è Juan Miranda del Real Betis, un profilo che piace molto a Moncada. A proposito di Spagna e di terzini: fra i colpi di mercato del Milan c’è anche Alex Jimenez, un giovanissimo arrivato dal Real Madrid e ufficializzato la scorsa settimana. Si tratta di un terzino destro che, per adesso, sarà nella Primavera di Abate, ma con la prospettiva di inserirlo presto in prima squadra.