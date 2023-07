Il Milan chiude l’ottavo colpo: preso Musah, cifre e dettagli

Il Diavolo ha limato tutte le ultime sottigliezze dell’operazione con il Valencia per il centrocampista: Di Marzio ha svelato le cifre

Siamo davvero alla fase finali della trattativa che porterà il Milan a centrare l’ottavo colpo in entrata in questa sessione estiva di mercato. Tutto davvero fatto stavolta per Yunus Musah, che si appresta a diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero.

La società è stata davvero tempestiva in questo mese di luglio nel reinvestire i soldi della Champions League e della cessione di Sandro Tonali, andando a rinforzare la squadra in tutti i reparti e consegnando i nuovi innesti nelle tempistiche richieste da mister Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha infatti potuto avere a disposizione gran parte degli acquisti già per la tournée negli Stati Uniti, e ora avrà anche gli altri rinforzi.

Al ritorno dall’America, c’è già Samuel Chukwueze ad aspettarlo. L’esterno nigeriano si allena da qualche giorno a Milanello, e a lui si aggiungerà a breve anche Musah. Il centrocampista del Valencia era il grande obiettivo per rinforzare ulteriormente il centrocampo e il Diavolo è riuscito finalmente a chiudere con il club spagnolo, andando ad azzerare una distanza tra offerta e richiesta che inizialmente era abbastanza alta.

Di Marzio svela le cifre complessive dell’operazione

Il classe 2002 sarà molto utile come risorsa nel nuovo centrocampo a tre studiato da Pioli per il cambio di modulo, grazie alla sua tecnica e alla sua gamba. Il Valencia ha abbassato le richieste iniziali da 25 milioni e così è stato possibile trovare un accordo.

Dopo Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, Musah è il terzo acquisto a centrocampo fatto da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Gianluca Di Marzio ha rivelato sul proprio account Twitter che i due club hanno sistemato gli ultimi dettagli della trattativa e che quindi ora è davvero tutto ultimato. L’esperto di mercato ha svelato anche le cifre dell’affare. Operazione da 20 milioni di euro più 1 di bonus.

L’ufficialità arriverà con ogni probabilità nei primi giorni della prossima settimana, per permettere al giocatore di svolgere prima possibile le visite mediche, firmare ed aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il Milan avrà a breve quindi un altro centrocampista a disposizione e probabilmente a questo punto ci sarà qualcuno in uscita. Il primo indiziato resta Yacine Adli, che difficilmente rimarrà in rossonero anche la prossima stagione.