@ML – Milan, Rebic in Turchia oggi: la cessione non apre nuovi scenari

Rebic va al Besiktas, accordo totale: oggi volerà in Turchia per visite mediche e firma. La cessione del croato non apre nuovi scenari di mercato per il Milan

Ante Rebic lascia il Milan dopo 4 anni. I rossoneri, dopo aver comprato otto nuovi calciatori, adesso vendono: accordo totale con il Besiktas a titolo definitivo. La società di via Aldo Rossi si libera così di un esubero, che non rientrava più nei piani dell’allenatore e del club, e soprattutto di un ingaggio molto importante – il croato guadagnava 3,5 milioni netti.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, Rebic volerà oggi in Turchia per iniziare la nuova avventura professionale: nelle prossime ore sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Una cessione importante per il Milan perché, come detto, risparmia tanti soldi di ingaggio. Che, ad oggi, sono stati già reinvestiti con gli acquisti di: Okafor, Chukwueze e Pulisic. Nei piani del club, infatti, non sono previsti altri acquisti perché Rebic è stato già sostituito.

La cessione dell’ex Hellas Verona, Fiorentina ed Eintracht quindi non apre nuovi scenari sul mercato. Il Milan si sente al completo in fase offensiva con i giocatori che ha già preso. Lo stesso probabilmente varrà anche quando andrà via Divock Origi, il prossimo difficile esubero da piazzare. Per il belga ad oggi non ci sono offerte concrete: gli agenti sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, che può essere in Premier League o in Arabia Saudita.