Rogerio-Milan, l’inaspettato annuncio: “Magari nei prossimi giorni…”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato nelle scorse ore della presunta trattativa con il Milan per il terzino.

Il mercato in entrata del Milan è tutt’altro che finito. Infatti, come scritto anche dai media nazionali, la squadra di Stefano Pioli vuole ancora arrivare ad un paio di innesti in più per poter completare del tutto la rosa.

Oltre al centrocampista Yunus Musah, in arrivo già all’inizio della prossima settimana dopo l’ok del Valencia, il Milan vorrebbe provare a prendere anche un terzino sinistro. Ovvero un vice-Theo Hernandez con qualità e età piuttosto verde, che possa convincere in quel ruolo più del partente Ballo-Touré.

In attesa della cessione definitiva del terzino senegalese, il Milan sta lavorando su più fronti per reperire un laterale mancino di buona qualità. Tra i nomi fuoriusciti c’è anche quello di Rogerio, difensore brasiliano classe ’98 del Sassuolo. Un terzino che ormai ha un’ottima esperienza in Serie A, avendo debuttato nel massimo campionato italiano già nel 2017.

Carnevali: “Il Milan non mi ha ancora chiamato, ma…”

Proprio per parlare di mercato e anche della situazione di Rogerio, si è prestato Giovanni Carnevali. Ovvero il noto amministratore delegato del Sassuolo, uno dei dirigenti più stimati ed attenti del calcio italiano.

Intervenuto su Rai Sport, nell’ultima puntata di Calcio Totale, Carnevali è stato imbeccato proprio sulla presunta proposta del Milan per ingaggiare Rogerio nei giorni scorsi. Il dirigente neroverde però ha smentito la presenza, al momento, di trattative vere e proprie: “Il Milan non mi ha chiamato finora per Rogerio. Si sono presentate per lui diverse proposte e sondaggi. Magari nei prossimi giorni speriamo possa spuntare anche l’interesse dei rossoneri”.

Dunque al momento nessun dialogo concreto tra Milan e Sassuolo per il laterale 25enne, anche se Carnevali non esclude che prossimamente i rossoneri possano provarci. Magari Giorgio Furlani attende di piazzare Ballo-Touré (vicino al Bologna) prima di andare sull’obiettivo in entrata.

Carnevali ha inoltre parlato anche di altre trattative e giocatori che possono interessare il Milan. “Per Frattesi abbiamo ricevuto offerte da diverse società italiane. Alla fine abbiamo completato una cessione conveniente che ci ha permesso di fare mercato. A Scamacca consiglierei di restare in Premier League, di portare a termine la propria sfida personale senza aver voglia di tornare a casa. Comunque se fossi un club di prima fascia italiano lo prenderei”.