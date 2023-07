Il Milan si muove per il 9: offerta nei prossimi giorni, i dettagli

Gianluca Di Marzio riporta novità cruciali sul mercato del Milan per quanto riguarda l’attacco. Giorgio Furlani è pronto all’offerta per il giocatore

Il Milan, passo dopo passo, sta portando a termine tutti gli obiettivi del mercato estivo. Ceduto Ante Rebic al Besiktas (era l’esubero principale) ha chiuso anche per l’acquisto di Yunus Musah dal Valencia. Il centrocampista è atteso a Milano tra domani e dopodomani, così da svolgere tutto l’iter medico e firmare il nuovo contratto nella sede rossonera. Adesso, Giorgio Furlani è già passato agli altri dossier, e quindi ai restanti obiettivi da centrare sul mercato.

Si pensa già al terzino sinistro, il famigerato vice Theo, e ad un altro attaccante da aggregare a Noah Okafor e Olivier Giroud. Il nome c’è già, ed è quello di un giovanissimo. E’ molto probabile che Lorenzo Colombo venga mandato un’altra stagione in prestito, per questo Geoffrey Moncada ha scovato Alejo Veliz in Argentina. Un talento dell’attacco classe 2003, che si è messo ben in mostra con la maglia del Rosario Central. Nonostante la giovane età, Alejo ha timbrato 23 presenze nell’ultimo semestre, mettendo a segno ben 11 reti.

Si tratta di prima punta pura, proprio quello che servirebbe al Milan dopo l’acquisto del jolly Okafor. Il Diavolo, come riporta Di Marzio, è pronto a fare sul serio.

Veliz al Milan, l’offerta a breve

Come riporta l’esperto di mercato, il Milan ha già incontrato la scorsa settimana gli agenti di Alejo Veliz per sondare il terreno e prendere le prime informazioni. Summit andato per il meglio, dato che come riporta Di Marzio i manager si soffermeranno in Italia per qualche altro giorno. Il tempo per il Milan di presentare la prima vera offerta. L’intenzione è proprio questa sottolinea il giornalista. Furlani a giorni dovrebbe infatti avanzare una proposta economica per aggiudicarsi il talento argentino.

Cifre? Il Rosario Central chiede 15 milioni di euro, valore della clausola rescissoria presente nel contratto di Veliz (2025). Ma si potrebbe chiudere per qualcosina in meno. Attenzione, però, alla concorrenza. Gianluca Di Marzio parla di un forte pressing di Torino e Nottingham Forest. I granata hanno già presentato la prima offerta al Rosario, ritenuta però insufficiente, gli inglesi, invece, hanno ufficialmente avviato i contatti.

Il Milan deve dunque sbrigarsi per battere ogni concorrenza e aggiudicarsi il baby bomber ad un prezzo non troppo concorrenziale. Competere con un’inglese, si sa, non è mai facile. Non ci resta che attendere le prossime ore per avere novità sull’importante questione di mercato.