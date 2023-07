Milan gelato, non va da Pioli: “Non è in vendita”

Il Milan potrebbe non riuscire a mettere le mani sul giocatore. Le parole del suo presidente sono state chiare. I rossoneri potrebbero essere costretti a guardare altrove

Stefano Pioli e tutto il Milan potrebbero restare a bocca asciutta: il giocatore è stato di fatto bloccato dal suo presidente. Le dichiarazioni del numero uno del club non lasciano dubbi.

Stiamo parlando di Alejo Veliz, attaccante dell’Argentina, messosi in luce con la maglia della Nazionale nel corso dell’ultimo Mondiale Under 20. Il calciatore ha attirato a sé l’interesse di molti club europei, in particolare italiani.

Il centravanti classe 2003, con un contratto fino al 31 dicembre 2025, è finito nel mirino del Milan, e anche del Torino, ma potrebbe però non muoversi da Rosario. Il presidente del Central, Gonzalo Belloso vuole tenersi stretto il proprio calciatore, capace di segnare ben 11 reti in campionato: “La cessione di Gino Infantino alla Fiorentina ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Per questo vorremmo che Veliz restasse fino a dicembre. Veliz è un giocatore importante, vorremmo goderci questa squadra e che possa restare la stessa sino a fine anno. La nostra idea al momento è che Veliz non è in vendita”.

Calciomercato Milan, caccia ad un nuovo attaccante: il punto della situazione

L’idea di acquistare un nuovo attaccante come Alejo Veliz sta prendendo sempre più piede negli ultimi giorni. Con l’arrivo di Noah Okafor sembrava potersi considerare chiuso il calciomercato dei centravanti, ma così non è.

Il Milan, infatti, ad agosto potrebbe decidere di regalarsi una scommessa in avanti, puntando su un giovane, da inserire nella rosa e da affiancare, chiaramente allo svizzero e ad Olivier Giroud.

E’ evidente che prima di poter mettere le mani su un giocatore per il reparto offensivo servirà sfoltire la rosa. Non basta privarsi di Ante Rebic, devono andar via anche Divock Origi e Junior Messias e magari uno tra Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere. E’ chiaro, inoltre, che l’acquisto di un attaccante, porterebbe il Milan a rivalutare la posizione di Lorenzo Colombo. L’italiano, oggi la terza punta in organico, verrebbe dato in prestito in Serie A. Piace tanto all’Atalanta, che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, ma attenzione al Cagliari, alla ricerca di un attaccante.