Milan, sei out contro il Barcellona: la verità su Calabria

Il punto della situazione in casa Milan in vista delle prossime partite: ecco chi mancherà contro il Barcellona, sfida in programma il prossimo mercoledì mattina a Las Vegas

Mercoledì mattina alle ore 05.00 a Las Vegas, il Milan affronterà per la terza e ultima amichevole della tournée americana, il Barcellona di Xavi. I rossoneri sono reduci da due sconfitte, contro Real Madrid e Juventus, ma le indicazioni positive non sono mancata.

I nuovi acquisti si stanno inserendo bene e il 4-3-3 sembra funzionare, almeno in fase offensiva. Serve però trovare il giusto equilibrio. Si sorride a metà, invece, sulle palle inattive, problema che Stefano Pioli e i suoi uomini si portano ormai dietro da tempo. Sono così arrivati i gol di Tomori, Thiaw e Giroud, da situazione di calcio piazzata, ma anche le reti subite contro i bianconeri sono arrivate così. Bisogna dunque ancora lavorare tanto.

Contro il Barcellona, il Milan andrà a caccia della prima vittoria, ma Pioli cercherà soprattutto indicazioni dai nuovi. La sfida contro i blaugrana servirà inoltre a mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio ufficiale stagionale a Bologna, il prossimo 21 agosto contro la squadra di Motta, per la prima giornata di Serie A.

Milan, ecco chi non ci sarà contro Xavi: due gli infortunati

Contro il Barcellona, Stefano Pioli non potrà chiaramente contare su Samuel Chukwueze, rimasto a Milano ad allenarsi da solo in vista del ritorno in Italia della squadra, e Yunus Musah, non ancora ufficializzato. C’è inoltre chi è in America e non prenderà parte alla partita. A fare il punto della situazione in casa rossonera è Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport:

saranno chiaramente fuori Davide Calabria e Junior Messias, infortunatosi proprio negli Stati Uniti: il primo nel corso del match contro la Juventus, il secondo il Real Madrid. Entrambi hanno accusato fastidi muscolare. Le buone notizie sono relative al capitano: Pioli aveva ammesso che il terzino gli aveva confessato di essersi fermato per tempo, evitando guai peggiori e appare effettivamente così. Calabria, infatti, dovrebbe, infatti, esserci contro il Bologna ed è pronto a tornare già per qualche amichevole estiva.

Non ci saranno, contro il Barcellona, inoltre,Noah Okafor, Pierre Kalulu e Simon Kjaer, che non si stanno allenando con il resto della squadra. Niente Las Vegas per loro.