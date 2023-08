Doppia offerta per Luca Pellegrini, Milan in ritardo: la situazione

Il Milan deve affrettarsi se vuole arrivare al cartellino di Luca Pellegrini, il terzino sinistro italiano che sembra il favorito per il ruolo.

Un mercato esaltante, scintillante quello del Milan. L’estate 2023 sta regalando grandi novità e soddisfazioni per la squadra di Stefano Pioli dal punto di vista delle acquisizioni.

Con l’ormai certo arrivo di Yunus Musah dal Valencia, che in settimana dovrebbe sbarcare a Milanello, la squadra rossonera arriverà a quota otto colpi di mercato in entrata. Un vero e proprio record, visto che non siamo neanche arrivati al mese di agosto.

Non finirà però qui. Il Milan vuole puntellare ancora la rosa con altri innesti, in particolare in difesa. Il vice-Theo Hernandez è una delle possibili altre novità, visto che il senegalese Ballo-Touré è in uscita e Pioli pretende che venga sostituito in maniera degna e qualitativa.

Pellegrini tra Premer e Ligue 1, il Milan resta alla finestra

Il nome che nelle ultime ore sembra aver attratto l’interesse del Milan è quello di Luca Pellegrini. Ovvero del terzino sinistro italiano, classe 1999, in forza alla Juventus. Ma il club italiano ha già deciso di non puntare su di lui, dunque potrebbe tranquillamente essere ceduto a breve giro di posta.

Un sondaggio, per il prestito con diritto di riscatto, è stato fatto nei giorni scorsi dal Milan. Ma secondo gli aggiornamenti lanciati da Gianlucadimarzio.com, Luca Pellegrini sarebbe finito seriamente nel mirino di due club esteri. Da una parte l’offerta del Fulham, in Inghilterra, che dopo il rifiuto proprio del milanista Ballo-Touré starebbe puntando forte sullo juventino. Dall’altra quella del Nizza, che da tempo stima e cerca il sì del calciatore.

Di Marzio ha spiegato come il Fulham sarebbe la destinazione prediletta al momento di Pellegrini, che avrebbe già un principio d’accordo con il terzino romano. Mentre la Juve ha già un compromesso raggiunto con il Nizza, dunque preferirebbe cedere Pellegrini in Ligue 1. In tutto questo calderone restano alla finestra il Milan e la Lazio (club in cui Pellegrini ha giocato in prestito), sperando di potersi reinserire nella trattativa.

La squadra di Pioli continua a seguire altri profili per il ruolo di vice-Theo. Nella lista di Furlani e compagnia sono presenti anche un altro ex romanista come Riccardo Calafiori, oggi al Basilea. Ma anche l’uruguagio Pedro Milans del Penarol Montevideo e quella dell’atalantino Matteo Ruggeri.