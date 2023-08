Milan, novità a sinistra: il nuovo vice Theo può essere lui

Confermato che al Milan arriverà un giovanissimo dall’estero: movimenti anche per un terzino, previsti ulteriori dialoghi a breve.

Il club rossonero è molto attivo in questo calciomercato e sta mettendo a segno tanti acquisti. Ma non è finita. Sono attesi altri colpi per la Prima Squadra, però anche per il settore giovanile sono previsti dei rinforzi.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha confermato che il Milan ha chiuso l’ingaggio di Mateusz Skoczylas, 16enne centrocampista offensivo in forza al Zaglebie Lubin. L’accordo è stato trovato e presto il ragazzo sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Sarà aggregato alla Primavera di Ignazio Abate. Un giovane talento molto promettente e sul quale il Diavolo crede molto. Vedremo che tipo di carriera farà.

Calciomercato Milan, nuovo vice Theo Hernandez: le ultime news

Dopo aver chiuso per Skoczylas, il Milan vuole accelerare anche per l’ingaggio di un terzino sinistro. L’obiettivo è quello di vendere Fodé Ballo-Touré e prendere un altro vice di Theo Hernandez. La scelta è stata fatta e si spera di completare le operazioni quanto prima.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, per il Milan rimane in piedi la pista Luca Pellegrini. Si tratta del terzino sinistro maggiormente gradito da Stefano Pioli e sono possibili nuovi contatti nelle prossime ore. La prima scelta del giocatore è la Lazio, però su questo fronte è tutto fermo e dunque lui valuta anche altre opzioni.

In corsa c’è pure il Nizza, che ha già l’accordo con la Juventus e che spera di avere presto anche l’ok di Pellegrini. Sullo sfondo anche il Fulham, che ad oggi pare avere poche chance di assicurarsi il giocatore. Proprio il club inglese era quello che aveva spinto per l’acquisto di Ballo-Touré, il quale ha rifiutato il trasferimento a Londra nonostante il Milan avesse già un’intesa da circa 4 milioni per la cessione del suo cartellino.

Ovviamente, oltre a Pellegrini, il Diavolo ha altri nomi nella lista dei possibili vice Theo Hernandez. Tra questi sembra esserci Pasquale Mazzocchi, 28enne della Salernitana che viene valutato 6-7 milioni. Da non dimenticare Riccardo Calafiori del Basilea e Rogerio del Sassuolo. Ci sono diverse opzioni, da non escludere un nome a sorpresa. Vedremo quale sarà la scelta finale della dirigenza rossonera.