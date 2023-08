Milan, un difensore dalla Championship: nome a sorpresa, i dettagli

Come riferisce Sportmediaset, il Milan ha messo nel mirino un nuovo profilo per rinforzare la difesa. Un giovane molto ambito della Serie B inglese

Dopo la cessione di Ante Rebic e l’ottavo colpo di mercato che porta il nome di Yunus Musah, Giorgio Furlani è pronto a dedicarsi alle restanti priorità di mercato. Come confermato stamattina da La Gazzetta dello Sport, le esigenze di rosa del Milan fanno ora capo all’acquisto di un terzino sinistro, che sostituisca Fodé Ballo-Touré e che sia all’altezza del ruolo di vice Theo, e di un difensore centrale. La partenza di Matteo Gabbia ha lasciato uno spazio vuoto a livello numerico nella retroguardia, che andrà occupato ma non senza qualità.

L’intenzione è quella di inserire un giovane dalle grandi potenzialità nella difesa rossonera. Piaceva parecchio Facundo Gonzalez, centrale del Valencia su cui però si è inserita in maniera prepotente la Juventus, strappandolo alla concorrenza. Il giovane sarà infatti a brevissimo un nuovo giocatore della Vecchia Signora, avendo concordato ogni termine per l’acquisto.

Il Milan, è stato dunque costretto a cambiare obiettivo. E secondo quanto riporta oggi Sportmediaset c’è già il nuovo nome. Di chi si tratta? Di un giovane militante in Championship, la Serie B inglese famosa per aver portato diversi talenti. Tutti i dettagli di Sportmediaset.

Milan, ecco Omobamidele

Il Milan si è messo sulle tracce di Andrew Omobamidele, un classe 2002 difensore centrale del Norwich. Di nazionalità a metà tra quella irlandese e quella nigeriana, il 21enne ha timbrato 35 presenze complessive la scorsa stagione (con un gol segnato), dimostrandosi una certezza per la sua squadra nonostante la giovane età. Omobamidele è alto 1,88 cm, di piede destro. Come riferisce la fonte, il Norwich chiede ben 15 milioni di sterline per lasciarlo partire. Il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Il Milan pare abbia offerto la metà dei soldi al club inglese, per questo si continua a trattare. Ma attenzione alla concorrenza. Omobamidele piace parecchio ad alcuni club di Premier League. In particolare, ci sono Nottingham Forest, Burnley e Sheffield United sulle sue tracce. Non sarebbe difficile per questi club soddisfare le pretese economiche del Norwich, ma è chiaro che sarà il giocatore ad avere la principale voce in capitolo. Al momento, come accennato, c’è una trattativa in corso, ma la sensazione è che il Milan debba alzare di un pò la sua offerta se vuole davvero convincere il Norwich ad accettare la cessione.