Calciomercato Milan, De Ketelaere in Spagna: offerta in arrivo

Ci sono diverse richieste per De Ketelaere, l’ultima arriva dalla Liga: il Milan attende l’offerta giusta per dare l’ok alla cessione del belga.

Tra i giocatori che il Diavolo è disposto a vendere c’è Charles De Ketelaere, reduce da una stagione disastrosa e che non rientra nei piani di Stefano Pioli. L’allenatore lo ha portato negli Stati Uniti per la tournée, ma solo nella speranza che si potesse mettere in mostra (cosa finora non accaduta) per una eventuale cessione.

Un anno fa il Milan si è impegnato a versare circa 35 milioni di euro (32 più 3 di bonus) al Club Brugge. Dopo una stagione così negativa il valore del giovane belga è inevitabilmente calato, ma per questioni di bilancio è necessario venderlo per circa 28 milioni. Vietato fare minusvalenze. Finora nessuna società ha offerto tale cifra, difficile che un’offerta del genere possa arrivare.

Calciomercato Milan, De Ketelaere nella Liga? Le ultime news

In queste settimane si è parlato di un interessamento dell’Atalanta per De Ketelaere e si è fatto avanti il PSV Eindhoven, destinazione che non sembra gradita al giocatore. Negli ultimi giorni sono emerse anche Lens e Marsiglia come squadre interessate.

La novità dell’ultima ora l’ha data il giornalista Matteo Moretto di Relevo e riguarda l’interesse della Real Sociedad per De Ketelaere. Possibile un prestito, visto che offerte da 25-28 milioni per il belga difficilmente possono arrivare oggi. Vedremo se il club spagnolo si farà avanti con una proposta nelle prossime ore.

La Real Sociedad ha l’esigenza di prendere un centrocampista offensivo dotato tecnicamente e sta valutando anche Donny van de Beek, reduce da stagioni negative al Manchester United. L’ex Ajax è un obiettivo concreto e la società ci sta lavorando concretamente. Vedremo se sarà l’olandese ad approdare nei Paesi Baschi.

Per De Ketelaere il passaggio alla Real Sociedad potrebbe rappresentare una buona soluzione. Si tratta di una squadra che disputerà la prossima Champions League e che in questi anni ha valorizzato diversi calciatori. Lì potrebbe trovare il posto giusto per far emergere il suo talento, rimasto nascosto al Milan.

Il belga è stato impiegato come mezzala nel 4-3-3 di Pioli nelle amichevoli estive. Può ricoprire più ruoli, anche se al Brugge il meglio lo ha dato come attaccante. Nella prima annata rossonera è stato schierato trequartista e ha mostrato solo sprazzi delle sue qualità. Altrove potrebbe trovare maggiore fortuna.