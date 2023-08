“E’ incedibile”: il Milan costretto a cambiar rotta

Il giocatore nel mirino del Milan, ma anche della Juventus, è stato dichiarato incedibile dal proprio club: non può essere lui il prossimo rinforzo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada

E’ tornato in orbita Milan nelle ultime ore, ma difficilmente diventerà un obiettivo concreto in questa sessione di calciomercato. Il suo club, infatti, lo avrebbe dichiarato incedibile. Ad affermarlo, con un tweet, è Mateo Moretto.

Il noto giornalista italiano non usa mezzi termini per parlare del futuro di Teun Koopmeiners: per l’Atalanta, che ha già messo a segno un’importantissima plusvalenza, con la cessione di Hojlund al Manchester United, il centrocampista olandese non è in vendita.

Negli ultimi giorni, come detto, il classe 1998, che ha una valutazione sui 30 milioni di euro, è tornato in orbita Milan, in vista di un possibile addio di Rade Krunic. Il bosniaco è finito nel mirino del Fenerbahce, che ha messo sul piatto davvero tanti soldi per il giocatore, meno per il Milan, che considera il bosniaco centrale nel progetto di Stefano Pioli. Ma il futuro dell’ex Empoli appare davvero tutto da scrivere.

Se i turchi dovessero presentarsi con una proposta da circa 15 milioni di euro, il Diavolo potrebbe davvero iniziare a pensarci e così bisognerebbe tornare prepotentemente sul mercato. Tra i profili che possono sostituire Krunic c’è certamente Dominguez, che vedrà scadere il proprio contratto con il Bologna il prossimo 30 giugno. E’ un’opportunità, ma piace alla Roma e in Turchia.

Niente Koopmeiners per il Milan: resta all’Atalanta

Koopmeiners, invece, è un profilo emerso nelle ultime ore. L’olandese è sempre piaciuto, ma la squadra che ha mostrato maggiore interesse è stata la Juventus, che ha pensato a lui in caso di addio di Rabiot.

I numeri di Teun Koopmeiners sono davvero positivi. Il giocatore, con ancora due anni di contratto è reduce da un campionato con dieci gol e quattro assist in trentatré partite. Nella stagione 2021/2022 furono quattro i centri e i passaggi vincenti per i compagni.