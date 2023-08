Milan, altro obiettivo a centrocampo: il regista arriva dalla Serie A

Nuovo calciatore finito nel mirino del Milan. Un possibile rinforzo in cabina di regia è stato individuato dal club di Serie A.

Tolti gli ingaggi a parametro zero, dunque senza trattative vere e proprie con i club precedenti, di Sportiello e Romero, il Milan in questa sessione di mercato ha fatto acquisti solo provenienti dall’estero.

Il prossimo acquisto a cui starebbe pensando il Milan potrebbe invece provenire dalla Serie A italiana. Dopo aver completato l’ingaggio di Yunus Musah dal Valencia, il club rossonero vorrebbe ancora puntellare qualche reparto per farsi trovare pronto per l’inizio di stagione.

Molto dipenderà dal futuro di Rade Krunic. Il bosniaco è un fedelissimo di Stefano Pioli, ma allo stesso tempo è tentato dall’offerta del Fenerbahce in Turchia. Difficile che il classe ’93 parta, ma se dovesse arrivare la proposta giusta, il Milan sarebbe costretto a reperire un altro play-maker dal mercato.

Milan, se parte Krunic torna di moda la pista Hjulmand

Oggi la Gazzetta dello Sport è apparsa piuttosto sicura dei prossimi piani in entrata del Milan, soprattutto in caso di doverosa sostituzione di Rade Krunic. Gli occhi del dirigente Geoffrey Moncada si andrebbero a posare su un profilo già accostato ai rossoneri in passato. Un regista che potrebbe donare maggiori geometrie al gioco di Pioli.

Il Milan tornerebbe sulle tracce di Morten Hjulmand, regista e capitano del Lecce. Il centrocampista danese ha impressionato tutti lo scorso anno per la sua grande capacità a livello tattico e per le qualità nel dare equilibrio alla squadra. Un metronomo che farebbe comodo, soprattutto in attesa del rientro di Bennacer dall’infortunio.

Come detto, Hjulmand era già stato sondato dagli uomini mercato del Milan. Il Lecce pretende circa 20 milioni di euro per il cartellino del proprio capitano e leader di centrocampo. Ma potrebbe essere anche interessato all’inserimento di una contropartita tecnica: alla società salentina non dispiace il profilo di Tommaso Pobega, anche se il Milan non vorrebbe cederlo definitivamente.

Una trattativa che dunque potrebbe svilupparsi nel caso in cui Krunic decidesse di volare in direzione Istanbul nei prossimi giorni. Oltre a Hjulmand, Moncada segue anche altri due profili, però ben più costosi e difficili: sul taccuino anche Teun Koopmeiners dell’Atalanta, che però è considerato incedibile dalla squadra bergamasca, e l’argentino Nicolas Dominguez del Bologna. Quest’ultimo obiettivo più abbordabile ma con caratteristiche meno da regista rispetto a Hjulmand.