Milan, i ruoli dei nuovi acquisti per Fantacalcio Classico e Mantra

Per gli amanti del Fantacalcio vediamo quali sono i ruoli dei nuovi acquisti del Milan: riguardano sia quello classifico che quello Mantra.

Il Milan sta facendo un calciomercato in entrata molto importante, con tanti nuovi arrivi e investimenti che superano i 100 milioni di euro. Sicuramente un grosso aiuto è arrivato dalla ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle United per circa 70 milioni.

La società rossonera ha messo a segno sette acquisti ufficiali finora e presto arriverà anche l’ottavo, ovvero Yunus Musah. Il 20enne americano sarà il terzo centrocampista comprato in questa sessione, qualcosa di necessario considerando la vendita di Tonali, l’infortunio di Ismael Bennacer e la decisione di Stefano Pioli di passare al modulo 4-3-3. Inoltre, hanno lasciato Milanello elementi come Tiemoué Bakayoko e Aster Vranckx, che giocavano pochissimo ma che comunque erano parte del reparto. E sono previsti altri innesti.

Milan, i nuovi acquisti al Fantacalcio: tutti i ruoli

Il primo acquisto del nuovo Milan è stato Marco Sportiello, arrivato per sostituire Ciprian Tatarusanu come vice di Mike Maignan. Un’operazione a parametro zero, dato che il portiere lombardo ha lasciato l’Atalanta senza rinnovare il contratto in scadenza lo scorso giugno.

Il secondo colpo ufficializzato è stato Ruben Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea. Poi è toccato a Luka Romero, preso a parametro zero dopo il mancato prolungamento contrattuale con la Lazio. Il quarto è stato Christian Pulisic, anche lui comprato dal Chelsea. Poi è toccato a Tijjani Reijnders (ex AZ Alkmaar), Noah Okafor (ex Salisburgo) e Samuel Chukwueze (ex Villarreal). Il prossimo, come già detto, sarà Musah.

Per tutti gli amanti del Fantacalcio Classico, ecco i ruoli dei nuovi acquisti del Milan.

Sportiello: PORTIERE

Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Romero: CENTROCAMPISTI

Okafor: ATTACCANTE

Per quanto concerne il Fantacalcio Mantra, che prevede ruoli specifici, la situazione è la seguente.