Milan, Veliz può finire in Premier League: offerti 10 milioni

La dirigenza rossonera è interessata all’attaccante argentino ma la concorrenza è tanta: proposto un quinquennale al giocatore

Manca ancora un mese esatto alla fine del mercato e il Milan ha già messo a segno ben otto colpi in entrata. Il club rossonero si è mosso in maniera tempestiva per rinforzare la rosa affidando a mister Stefano Pioli gli innesti già per la tournée americana.

Il grosso è stato dunque fatto e ora Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani si stanno concentrando sulle uscite e, dopo aver chiuso la cessione di Ante Rebic al Besiktas, puntano a concretizzare le partenze di altri due elementi della rosa in particolare, ovvero Junior Messias e Fodé Ballo-Tourè. Con le cessioni è anche possibile aspettarsi che il Diavolo tornerà di nuovo sul mercato per gli ultimi acquisti di questa sessione estiva, per completare i vari reparti.

Per il terzino sinistro che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez si sono diversi nomi, ma occhio anche al reparto offensivo, dove nelle ultime ore è rimbalzato con insistenza il nome di Alejo Veliz. Anche il Corriere dello Sport confermava che i rossoneri seguono con grande attenzione il giovane centravanti argentino di proprietà del Rosario Centrale, che ha già messo a segno ben 11 reti in 23 presenze nel campionato in corso.

Il Nottingham Forest ha presentato l’offerta al Rosario Central

Il Milan ha già investito su un giovane attaccante prendendo Noah Okafor dal Salisburgo per una cifra intorno ai 14 milioni. Lo svizzero si alternerà con Olivier Giroud nella prossima stagione, con Divock Origi che è destinato a salutare Milanello dopo un solo anno.

Tuttavia, la società è convinta che Veliz rappresenti un’occasione da cogliere perché il classe 2003 ha fatto vedere di avere i colpi per diventare un top assoluto. Moncada lo reputa uno dei migliori prospetti nel suo ruolo e il Milan sta monitorando la situazione, ma nel frattempo la concorrenza, che è tanta, non sta certo ad aspettare. Nelle ultime ore, in effetti, si è fatto sotto seriamente il Nottingham Forest per lui.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il club di Premier League ha presentato al Rosario Central un’offerta da 10 milioni di euro per l’attaccante. L’esperto di mercato riferisce anche che per Veliz è invece pronto un contratto di 5 anni, quindi fino al 2028. Sembra chiaro che se il Milan punta forte sul giovane argentino dovrà accelerare i tempi per strapparlo agli altri club interessati.