Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona: affare da 10 milioni

Il Milan sta pensando all’acquisto di un nuovo centrale: un esubero del Barcellona sembra essere finito nel mirino della società rossonera.

Stasera arriverà Yunus Musah a Milano, ma il mercato rossonero in entrata non è ancora chiuso. Dopo otto acquisti, ne sono previsti altri. Qualcosa verrà fatto anche in difesa, dove finora non sono arrivati innesti.

Certamente arriverà un terzino sinistro, visto che il piano del Milan è vendere Fodé Ballo-Touré e prendere un nuovo vice di Theo Hernandez. In queste settimane si è parlato anche dell’interesse per alcuni terzini destri, vedremo se ci saranno sviluppi. E non bisogna escludere che venga ingaggiato un difensore centrale, dato che Matteo Gabbia è andato in prestito al Villarreal e che su Simon Kjaer ci sono vari dubbi.

Mercato Milan, nuovo difensore dal Barça?

Secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi nella lista della dirigenza è quello di Clement Lenglet. Il 28enne francese milita nel Barcellona, disposto a venderlo per circa 10 milioni di euro. Un prezzo scontato per un difensore di esperienza che è reduce da una stagione in prestito al Tottenham. Potrebbe rivelarsi un buon affare.

Lenglet ha uno stipendio da 3,6 milioni netti annui e potrebbe accontentarsi di una cifra un po’ inferiore pur di lasciare la Catalogna, dove Xavi non lo ritiene utile al suo progetto. Inoltre, in Italia si può usufruire del Decreto Crescita per accedere a uno sconto fiscale consistente.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento dell’Al Nassr, squadra saudita in cui gioca Cristiano Ronaldo. Secondo Sport.es, sarebbe pronta un’offerta sui 15 milioni per l’acquisto del cartellino. Il Barcellona direbbe sì, poi starebbe al difensore decidere se accettare il trasferimento in Arabia Saudita.

Lenglet finora ha sperato che il Tottenham lo riprendesse, però la trattativa non è mai decollata. Vedremo se il Milan si farà avanti con una proposta concreta nei prossimi giorni. L’ex Siviglia è u difensore centrale con un piede mancino educato, possiede buona tecnica e ha visione di gioco. Alto 1,86 metri, sembra avere caratteristiche che tornerebbero molto utili a Stefano Pioli.

La società rossonera valuterà se dare l’assalto al 28enne nato a Beauvais. Nel mese di agosto possono esserci tante interessanti occasioni sul mercato, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono pronti a coglierne alcune. Lenglet rientrerà tra queste?