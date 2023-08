De Ketelaere all’Atalanta, l’impatto sul bilancio del Milan: potenziale plusvalenza

Ecco quanto impatterebbe sul bilancio attuale del Milan la cessione in prestito oneroso di Charles De Ketelaere all’Atalanta.

La notizia bomba delle ultime ore è che il Milan sta trattando, a livello concreto ed avanzato, la cessione di Charles De Ketelaere con un altro club rivale di Serie A.

L’Atalanta si è inserita prepotentemente sul classe 2001 del Milan, dopo i sondaggi già effettuati nelle scorse settimane. De Ketelaere è sempre stato dichiarato in uscita dalla squadra di Stefano Pioli e sembra ben propenso ad accettare la corte e l’opportunità in arrivo da Bergamo.

De Ketelaere non ha mai conquistato la stima totale di mister Pioli. Infatti nella scorsa stagione, dopo primi tentativi da titolare non così eccellenti, il belga è rimasto molto spesso ai margini, tra panchine ed ingressi poco utili nel finale di match. Oggi ha l’opportunità di rilanciarsi all’Atalanta, alla corte di Gian Piero Gasperini.

L’impatto a bilancio della possibile cessione di De Ketelaere

Se le voci recenti dovessero essere confermate, De Ketelaere passerà nei prossimi giorni all’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il fantasista 22enne dovrebbe costare al club orobico 3 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre tra un anno l’acquisizione a titolo definitivo verrebbe valutata sui 23 milioni.

De Ketelaere è stato acquistato dal Milan un anno fa con un esborso complessivo di 35,5 milioni dal Club Bruges. Il contratto siglato è di cinque anni, da 2,2 milioni netti a stagione. Al loro il Milan versa 2,88 milioni considerando anche il vantaggio del Decreto Crescita. A bilancio, considerando l’ammortamento e lo stipendio, De Ketelaere è costato il primo anni 9,98 milioni di euro.

Con la cessione in prestito all’Atalanta, il Milan nel 2023-2024 avrebbe costi a bilancio su De Ketelaere pari a 6,98 milioni, visto che i plausibili 3 milioni di spesa da parte del club atalantino andrebbero a coprire la quota dello stipendio del fantasista. Un buon risparmio dunque per le casse rossonere.

Inoltre, se dovesse scattare il riscatto a 23 milioni come previsto, il Milan si garantirebbe una plusvalenza di circa 1,7 milioni di euro. Questo perché tra un anno il costo a bilancio di De Ketelaere, tra ammortamento e costi vari, scenderà a 21,3 milioni. Un’operazione complessiva che dunque pare convenire non poco alla società di Gerry Cardinale, anche per fare spazio nel monte-ingaggi della rosa.