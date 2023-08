Milan, adesso è ufficiale: cessione in prestito

Arriva un’ufficialità che riguarda un difensore del Milan ormai ceduto e che dunque è approdato ad una nuova realtà italiana.

Sempre nel vivo il calciomercato, sia in entrata che in uscita, del Milan. La società rossonera al momento è senza dubbio quella maggiormente attiva di tutta la Serie A, visto il numero di operazioni concluse e quelle ormai vicine a concretizzarsi.

La squadra di Stefano Pioli ha già accolto 7 colpi in entrata ufficiali, che diventeranno presto 8 con l’arrivo ormai scritto di Yunus Musah dal Valencia. Ma in queste ore Giorgio Furlani deve cominciare a pensare seriamente anche alle uscite, che non saranno poche.

Oltre a trattare Charles De Ketelaere in direzione Atalanta e forse anche la dolorosa partenza di Rade Krunic verso il Fenerbahce, il Milan sta lavorando anche con operazioni minori. Ovvero mandare giocatori giovani e di talento cresciuti nel vivaio a fare esperienza altrove per valorizzarli.

Ufficiale: Bozzolan ceduto in prestito al Perugia

Poco fa il Milan, tramite i canali social del club e del settore giovanile, ha ufficializzato la partenza di un giovane difensore. Il terzino sinistro Andrea Bozzolan è stato ceduto a titolo temporaneo al Perugia, squadra che militerà nella prossima Serie C, a patto che la non venga ripescata per la annosa questione del Lecco.

#ACMilan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Bozzolan ad AC Perugia Calcio. Il Club augura ad Andrea le migliori soddisfazioni per la prossima stagione sportiva.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/TQPbi846Ik — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) August 3, 2023

Classe 2004, nato a Desio, Bozzolan è un laterale mancino dotato di buonissime qualità, soprattutto in fase di spinta. Tanto da essere impiegato dall’allenatore Ignazio Abate in Primavera anche come centrocampista esterno. Cresciuto nel vivaio Milan, Bozzolan viene da una stagione molto positiva.

Il 19enne si è fatto apprezzare in Youth League, nella bella cavalcata del Milan Primavera sino alla final four. Il terzino era un titolarissimo della giovanile rossonera e per questo motivo ha anche meritato la convocazione in prima squadra da parte di mister Pioli, in ben quattro gare del campionato scorso.

Bozzolan ha anche vinto l’Europeo Under 19 con la Nazionale italiana, nella recente rassegna giovanile disputatasi a Malta. Il terzino milanista però è rimasto spesso in panchina, visto che il c.t. Bollini gli ha preferito come titolare l’atalantino Regonesi. Ora avrà l’opportunità di giocare e mettersi in mostra a Perugia, piazza storica dove sono stati lanciati molti talenti italiani, da Gattuso a Materazzi passando per i più recenti Spinazzola e Politano.