Milan, altro colpo in canna: 7 milioni per il difensore

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata. Nel mirino un giovane difensore che potrebbe costare non oltre i 7 milioni.

Sembra proprio che il mercato in entrata del Milan non finisca mai. I rossoneri in queste ore sono pronti ad accogliere l’ottavo innesto dell’estate, ovvero il centrocampista Yunus Musah dal Valencia.

Ma successivamente si valuteranno altri possibili colpi in entrata. Come riferito da Rafael Leao dopo l’ultima amichevole negli USA, potrebbero arrivare ancora 2-3 calciatori per arricchire la rosa, in quella che sta diventando quasi una rivoluzione totale per la squadra di Pioli.

Dopo aver puntellato il centrocampo, è possibile che Giorgio Furlani e soci si concentrino sul reparto difensivo. Come è noto urge sicuramente un nuovo innesto come laterale sinistro, al posto del partente Ballo-Touré. Ma anche tra i centrali si potrebbe smuovere qualcosa. Tant’è che secondo il Corriere dello Sport il Milan sarebbe pronto a avviare una trattativa per un giovane talento.

Torna di moda Esteve: è un pallino di Moncada

Il Milan sarebbe pronto ad avviare i discorsi per Maxime Esteve, difensore centrale francese che gioca nel Montpellier. Si tratta di un profilo già seguito dai rossoneri e dall’area scouting. Non a caso è un pupillo di Geoffrey Moncada, capo osservatori ed oggi con un ruolo ancor più centrale e operativo sul mercato della prima squadra.

Esteve, classe 2002, ha già quasi 50 presenze accumulate in Ligue 1 e dunque una buona esperienza da mettere a disposizione di squadre dal prestigio ancor superiore. Il Milan vorrebbe completare il pacchetto dei centrali con il suo ingaggio. Pronti 7 milioni di euro per provare a convincere il Montpellier, anche se i francesi probabilmente chiederanno almeno 10 milioni per il suo cartellino.

L’intenzione è di effettuare un colpo sullo stesso stile di Kalulu e Thiaw, ovvero assicurandosi un difensore centrale roccioso e di prospettiva, che con il lavoro a Milanello e con tutta la calma del mondo possa diventare utile nelle rotazioni difensive. Inoltre Esteve ha una caratteristica importante: è un mancino naturale, dunque sarebbe l’unico dei difensori centrali del Milan ad utilizzare bene il piede sinistro in fase di palleggio.

L’acquisto di un difensore centrale appare importante ed utile per il Milan per diversi motivi. In primis perché Simon Kjaer è sempre meno utilizzabile, vista l’età anagrafica ed i tanti acciacchi muscolari recenti. Inoltre è già partito il giovane Matteo Gabbia, in prestito al Villarreal e sta per essere ceduto anche Mattia Caldara, esubero della rosa. Un nuovo innesto in difesa sembra scontato.