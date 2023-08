Milan, dopo Musah un altro centrocampista: 3 nomi per Pioli

Il Milan ha preso tre centrocampisti, l’ultimo in arrivo è Musah, ma ne può arrivare un quarto: trapelano tre nomi che sarebbero nella lista della dirigenza.

La mediana di Stefano Pioli esce rivoluzionata da questo calciomercato estivo. Dopo l’addio di Sandro Tonali, i mancati riscatti della coppia Vranckx-Bakayoko e considerando anche l’infortunio di Ismael Bennacer, il club è intervenuto in maniera pesante nel reparto.

Il primo colpo è stato Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, poi è toccato a Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar e adesso è in arrivo anche Yunus Musah dal Valencia. L’americano con passaporto italiano sarà a Milano in serata, domani farà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni. Ma potrebbe non essere finita qua.

Calciomercato Milan, serve un Van Bommel: le idee per la mediana

Nelle amichevoli pre-campionato Pioli sta impiegando Rade Krunic come perno centrale della mediana a tre. Il bosniaco sta facendo del suo meglio, però il suo ruolo ideale nel 4-3-3 sarebbe quello di mezzala. Davanti alla difesa del Milan serve un giocatore un po’ diverso, più bravo dell’ex Empoli sia come costruttore di gioco sia come ruba-palloni.

Il quotidiano Tuttosport oggi mette in evidenza che al centrocampo rossonero farebbe comodo un giocatore come Mark van Bommel, arrivato a Milano nel gennaio 2011 e molto importante per la conquista del 18° Scudetto. Un uomo d’ordine in grado di dare equilibrio alla squadra.

Tra i nomi nella lista della dirigenza ce ne sarebbero due di proprietà del Bologna. Il primo è Nicolas Dominguez, 25enne argentino con un contratto in scadenza a giugno 2024. In questi giorni è stato accostato anche Fenerbahce e Fiorentina. L’altro centrocampista rossoblu che Tuttosport associa al Diavolo è Jerdy Schouten, 26enne olandese in scadenza nel 2026.

Dominguez può costare meno di 15 milioni, considerando la sua situazione contrattuale. Invece, nelle scorse settimane è trapelata una richiesta da circa 20 milioni per Schouten. Lazio e Fiorentina si erano interessate, ma poi non hanno approfondito.

Il terzo nome fatto da Tuttosport è Ibrahima Sissoko, 25enne francese che gioca nello Strasburgo e che va in scadenza nel giugno 2024. Alto 1,95 metri, è un centrocampista forte fisicamente e bravo nella fase difensiva. Ha un passato da difensore centrale ed è già stato accostato al Milan un anno fa. Geoffrey Moncada è molto attento ai talenti della Ligue 1 e l’ex Brest potrebbe essere un buon affare. Considerata la situazione contrattuale, può arrivare per meno di 10 milioni.

Vedremo se sarà il prescelto. La società rossonera conta anche di cedere Yacine Adli e Charles De Ketelaere per liberare spazio e risorse. Sono attese novità.