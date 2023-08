Milan, ecco l’erede di Krunic: colpo dalla Francia

In caso di partenza di Rade Krunic, molto richiesto in Turchia, il Milan potrebbe chiudere per l’acquisto di un nuovo mediano.

Nelle ultime ore il Milan ha iniziato seriamente a pensare ad un altro sacrificio di un titolare. Dopo l’addio di Brahim Diaz per fine prestito e la cessione onerosa di Sandro Tonali, il centrocampo potrebbe perdere un altro tassello.

Rade Krunic, uno dei fedelissimi di mister Stefano Pioli, è richiesto dal Fenerbahce. La società turca farebbe carte false per ingaggiare il jolly di centrocampo di origine bosniaca. Il Milan sta ragionando sul da farsi, visto che non vorrebbe privarsi di Krunic ma con un’offerta congrua potrebbe anche partire.

Serviranno però almeno 15 milioni di euro per dare il via libera alla partenza di Krunic, cifra che al momento i turchi non hanno intenzione di sborsare. Mentre i dialoghi vanno avanti, con Krunic che non disdegnerebbe un trasferimento ad Istanbul, il Milan continua a guardarsi attorno per eventuali sostituti.

Milan, occhi in Ligue 1: piace il franco-maliano Sissoko

Se dovesse realmente partire un centrocampista duttile come Krunic, il Milan dovrà tornare sul mercato per un quarto colpo in entrata. Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah (ormai ad ore), i rossoneri potrebbero effettuare un altro innesto.

Sul taccuino di Geoffrey Moncada, sempre attento al mercato francese, è spuntato un nuovo profilo. Quello di Ibrahima Sissoko, centrocampista franco-maliano che milita nello Strasburgo. Un obiettivo svelato oggi dall’edizione di Tuttosport, che oltre ai già citati Dominguez e Schouten del Bologna hanno inserito nella lista dei papabili acquisti anche questo nuovo calciatore.

Sissoko è il classico prototipo di centrocampista africano: grande fisicità, lunghe leve e buon passo, anche se deve migliorare in fatto di ordine tattico. Cresciuto nel Brest, dal 2018 è allo Strasburgo dove è maturato a tal punto da diventare un titolare fisso e possibile uomo-mercato. Il suo cartellino vale circa 8-9 milioni di euro, vista anche la scadenza contrattuale fissata a giugno 2024.

In carriera Sissoko ha ricoperto più posizioni della linea mediana. È stato schierato da mediano davanti alla difesa, da centrocampista incursore e pure da trequartista, vista la buona qualità di palleggio e di inserimento senza palla. Un jolly che potrebbe fare comodo al Milan se Krunic dovesse partire. Ma non è da escludere che Moncada possa bloccarlo a prescindere dalle uscite, visti i report positivi sul classe ’97.