@ML – Musah day in diretta: calciatore sbarcato a Milano, a breve le visite mediche

Oggi è il giorno in cui Yunus Musah dovrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Seguiamo la sua prima giornata rossonera.

Il Milan non si ferma più sul mercato. Come già ampiamente anticipato è in arrivo l’ottavo colpo in entrata dell’estate rossonera: Yunus Musah è pronto a legarsi al club guidato dalla proprietà RedBird. Accordo raggiunto già negli scorsi giorni tra Milan e Valencia, che dopo alcune resistenze ha deciso di dare il via libera all’arrivo di Musah, centrocampista dinamico e muscolare che andrà a completare il reparto mediano a disposizione di Stefano Pioli. Il calciatore costerà ai rossoneri circa 20 milioni più un altro milione di bonus, mentre Musah percepirà 2 milioni netti circa a stagione fino al giugno 2028.

Già ieri sera Yunus Musah è sbarcato a Milano, all’aeroporto di Linate e pronto dunque a cominciare la sua avventura. Oggi il primo vero giorno da rossonero: previste in mattinata le consuete visite mediche di rito e l’idoneità sportiva, poi il trasferimento nella sede di Casa Milan per le firme ufficiali sul nuovo contratto. Già dalle prossime ore Musah potrà iniziare a lavorare con la sua nuova squadra.

Musah al Milan, il LIVE della giornata

8.30 – Musah è atteso nella consueta cornice della clinica ‘La Madonnina‘ di Milano, per iniziare le visite mediche di rito.

-in aggiornamento-