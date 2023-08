Milan, De Ketelaere all’Atalanta: oggi si può chiudere, i dettagli

Il trasferimento di De Ketelaere dal Milan all’Atalanta sembra sempre più vicino: nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca definitiva.

Era stato il grande colpo rossonero dello scorso calciomercato estivo, ma Charles De Ketelaere non è riuscito a dimostrare di valere l’investimento fatto. Dopo alcune prime presenze incoraggianti, ha perso il posto e anche la fiducia di Stefano Pioli. Probabilmente, lui stesso ha perso fiducia in sé stesso e non è riuscito a sfruttare le occasioni avute.

La sensazione è che il belga non sia il giocatore visto nella scorsa stagione, non può essere quello. Per un mix di fattori le cose non hanno funzionato al Milan e la nuova annata sportiva può essere quella del rilancio. Rilancio che non avverrà con la maglia rossonera, dato che da inizio mercato il giocatore è sul mercato e adesso sembra molto vicino al trasferimento all’Atalanta.

Calciomercato Milan, De Ketelaere all’Atalanta: il punto sulla trattativa

Il Milan e il club bergamasco hanno già trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Su questo versante dell’operazione non ci sono problemi, è tutto sistemato. Adesso deve essere De Ketelaere a dare il via libera definitivo al suo passaggio in maglia nerazzurra.

Il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito web gianlucadimarzio.com ha spiegato che il belga si è preso del tempo per decidere. Sembra comunque intenzionato ad accettare il trasferimento all’Atalanta, una squadra che in questi anni ha valorizzato tanti calciatori e che potrebbe essere il posto ideale per il suo rilancio.

Stamattina La Gazzetta dello Sport scrive che i contatti di ieri sono stati positivi. CDK sembra preferire la Dea a squadre come Fulham e Real Sociedad, che si sono inserire nelle ultime ore. Oggi sono previsti nuovi dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore, potrebbe arrivare il sì definitivo.

Gian Piero Gasperini, che presto avrà anche Gianluca Scamacca come rinforzo per il reparto offensivo, è molto stuzzicato dall’idea di rilanciare De Ketelaere. L’Atalanta seguiva il belga già anni fa, quindi lo conosce bene. Anche se al Milan non ha mostrato il suo potenziale, a Bergamo credono di poterlo valorizzare. Salvo colpi di scena, nelle prossime ore dovrebbe esserci l’attesa fumata bianca.

Tra prestito e riscatto il Diavolo può incassare complessivamente circa 26 milioni di euro. La percentuale sulla rivendita dovrebbe essere del 10%. Inoltre, lo stipendio da 2,2 milioni netti annui sarà a carico della società nerazzurra.