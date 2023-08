Milan, ritorno di fiamma e colpo in difesa

Ritorno di fiamma per rafforzare il reparto difensivo. Il Milan sarebbe tornato sulle tracce del centrale, che fu ad un passo dai rossoneri diverse sessioni di mercato fa

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Citare un verso della canzone di Antonello Venditti, appare forse un po’ esagerato, ma per il ruolo di difesa torna in orbita Milan un vecchio pallino, che aveva fatto ‘innamorata’ la dirigenza rossonera.

Stiamo parlando di Ozan Kabak, che secondo La Repubblica, sarebbe tornato in orbita del Diavolo, per migliorare un reparto, che sta mostrando delle lacune. In America il Milan, contro Real Madrid, Juventus e Barcellona ha subito complessivamente 6 gol, molti nati da errori individuali.

Pensare ad un nuovo centrale di difesa, dopo la partenza di Matteo Gabbia appare un dovere. Kabak, che di recente è stato accostato anche a Torino e Roma, è reduce da una buona stagione con l’Hoffenheim dopo annate per nulla semplici. La sua valutazione è tra i 10 e i 13 milioni di euro. Negli ultimi giorni è tornato di moda anche un altro profilo, quello di Esteve del Montpellier, che potrebbe lasciare la Francia per una cifra inferiore ai dieci milioni.

Milan, il punto sulla difesa di Pioli: Tomori e Thiaw davanti a tutti

Le gerarchie in queste amichevoli sembrano davvero molto chiare e in vista dell’inizio della stagione non dovrebbero esserci stravolgimenti.

L’estate e le sfide in America hanno confermato che Malick Thiaw è riuscito a scalare le gerarchie e dopo essere stato una quinta scelta è di fatto diventato titolare. Il giovane tedesco, che nel frattempo si è guadagnato la Nazionale, ha giocato al fianco di Fikayo Tomori. L’inglese, nonostante qualche alto e basso, non ha perso il posto da titolare.

Chi oggi parte dietro ed è chiamato a riscattarsi è certamente Pierre Kalulu. Il francese non ha fatto bene lo scorso anno e Pioli è intenzionato a farlo giocare maggiormente come centrale per farlo ritrovare. Sarà chiamato a lottare per una maglia anche Simon Kjaer. Tante voci in merito ad un suo possibile addio, ma ad oggi nulla di concreto. Con la partenza del danese, i difensori da acquistare sarebbero, poi, due