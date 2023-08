Musah al Milan, il messaggio di Castillejo: “Sei nel miglior club” (FOTO)

Samuel Castillejo ha dedicato un bellissimo pensiero a Yunus Musah per il suo trasferimento al Milan. L’ex rossonero è ancora legato al club e ai suoi colori

Nella giornata di venerdì è stato ufficializzato l’ottavo acquisto della campagna estiva del Milan. E’ arrivato in rossonero Yunus Musah, il talentoso centrocampista classe 2002 di nazionalità americana. Un altro colpo a stelle e strisce dopo anche l’acquisto di Christian Pulisic, a sottolineare l’enorme attaccamento della proprietà statunitense RedBird al suo Paese. Musah è stato acquistato dal Valencia per poco più di 20 milioni di euro. Il suo contratto con gli spagnoli era in scadenza nel 2026, dunque il club di Liga ha registrato un ottimo guadagno.

Il classe 2002 ha invece firmato col Milan un nuovo accordo sino al 2028, di cinque anni dunque. Stipendio? Dovrebbe guadagnare 2 milioni di euro netti a stagione. Giorgio Furlani ha lavorato per settimane alla trattativa col Valencia. Non è stato affatto semplice convincere gli spagnoli ad accettare un’offerta inferiore alla richiesta di 25 milioni di euro. Ma è stata assolutamente decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto affinché il trasferimento si concretizzasse.

Musah arriva al Milan per rinforzare il reparto di centrocampo di Stefano Pioli. Mezzala per lo più, ma anche mediano, ricorda per caratteristiche Franck Kessie. Dovrà però dimostrare tutto il suo valore sul campo. A Valencia ha lasciato un caro compagno, ex Milan. Si tratta di Samuel Castillejo, il quale, quest’ultimo, ha dedicato un messaggio speciale a Yunus per il passaggio al Milan.

Castillejo a Musah: “Goditi quei tifosi pazzi”

Samuel Castillejo, nonostante l’addio al Milan nel 2022, è rimasto un grande tifoso ed estimatore dei colori rossoneri. D’altronde, nonostante il suo apporto non sia stato proprio notevole nei suoi anni a Milanello, ha sempre dimostrato fede e orgoglio per lo stemma. Basti ricordare le lacrime dopo una partita in cui è stato decisivo da subentrato, quando Pioli lo aveva messo in panchina per diverso tempo.

Oggi, Castillejo è estremamente entusiasta del passaggio di Yunus Musah al Milan. E’ fiero che l’ex compagno, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Valencia, si sia meritato un salto di qualità netto. Su Instagram gli ha dedicato un bellissimo pensiero, riservando grandi elogi anche al Milan, club che gli è rimasto nel cuore. “Fratello un grande in bocca al lupo. Sei nel migliore club per continuar a crescere, goditi quei tifosi pazzi per il suo scudo e quella passione con cui si sentono i colori rossoneri” ha scritto Samu riportando in una storia la foto della firma di Musah col Milan.