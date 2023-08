Gerry Cardinale a Capri, messaggio ai tifosi del Milan: “Ve lo prometto” (FOTO)

Gerry Cardinale è in vacanza a Capri e ha incontrato qualche tifoso del Milan: ha spiegato di avere grandi piani per il futuro del club rossonero.

Quando Paolo Maldini prima e Sandro Tonali poi hanno lasciato il Milan, non erano pochi i tifosi a temere un calciomercato povero di investimenti. Le critiche a Gerry Cardinale non mancavano. Ma la società ha acquistato otto calciatori e ne prenderà altri ancora.

Il fondatore di RedBird Capital Partners ha ribadito più volte di avere progetti importanti per dare al club un futuro solido e vincente. Oltre alle varie partnership commerciali, è lo stadio di proprietà il punto più importante e che può dare una svolta netta. Il piano attuale sembra essere quello di costruirlo a San Donato Milanese e si spera di poterlo realizzare quanto prima. Probabilmente bisognerà attendere il 2028 o il 2029 per potervi giocare.

Gerry Cardinale in Italia: le rassicurazioni ai milanisti

Cardinale in questi giorni si trova in Italia, è stato avvisato a Capri. Nella bellissima isola campana ha avuto modo di incontrare alcuni tifosi rossoneri. Ha parlato con Maurizio Salzano, presidente del Milan Club Capri.

Sul profilo ufficiale Instagram di questo club sono anche state riportate alcune parole dello stesso Cardinale: “Il Presidente è rimasto molto colpito dal fatto che anche a Capri ci fosse un Milan Club. ‘Cari fan state tranquilli, i miei investimenti sono per portare in alto il Milan e per vincere. I promise you’“.

Il fondatore di RedBird Capital Partners ha fatto una promessa importante. Vedremo cosa riserverà il futuro alla squadra rossonera, che sta subendo tanti cambiamenti con questo calciomercato estivo. Stefano Pioli dovrà essere bravo a gestire al meglio i nuovi acquisti, a loro volta chiamati ad adattarsi in fretta alle novità.

Vedremo se Cardinale si farà vedere anche allo stadio nelle partite ufficiali di inizio stagione. Il Milan debutta in Serie A il 21 agosto a Bologna, poi ospita il Torino e alla terza giornata va a Roma contro i giallorossi. Il calendario per la quarta giornata prevede il derby contro l’Inter. L’uomo d’affari italo-americano potrebbe essere a San Siro, anche se per adesso si tratta solo di un’ipotesi. Bisogna attendere per capire i suoi movimenti.