Frenata per Calafiori: colpa del Basilea

Il Milan spinge per il terzino italiano del Basilea, scelto come possibile nuovo innesto per la difesa. Ecco i dettagli dell’offerta.

Il mercato del Milan continua ad essere sempre nel vivo. L’impressione è che fino a fine agosto la società rossonera vorrà provare a mettere su una squadra completa e competitiva per tutte le competizioni.

Un altro colpo in entrata potrebbe arrivare in difesa. Infatti la squadra di Stefano Pioli è pronta ad investire su un nuovo terzino sinistro. La scelta è già stata fatta: via Ballo-Touré, che è indicato dal Milan come un esubero e poco utile alla causa, dentro un laterale nuovo e più giovane.

L’idea è quella di prendere un calciatore di prospettiva, che possa crescere e imparare al fianco di Theo Hernandez. Il nome prediletto al momento sembra quello di Riccardo Calafiori. Giovane, italiano, talentuoso, mancino naturale. Insomma, un profilo che piace molto al club ed a mister Pioli.

Il Milan propone un prestito per Calafiori. Il Basilea vuole un accordo definitivo

Calafiori, cresciuto nella Roma e considerato un terzino di ottime qualità in fase di spinta, sarebbe dunque l’ideale per la squadra rossonera. Attualmente il classe 2002 gioca nel Basilea ed è divenuto un elemento importante anche per gli svizzeri.

Intanto Sportmediaset ha aggiornato la situazione. Il Milan avrebbe fatto la prima proposta formale alla squadra elvetica: un prestito oneroso con diritto di riscatto per ottenere subito Calafiori e metterlo a disposizione di Pioli prima dell’inizio del campionato. Opzione che al momento il Basilea però non giudica in maniera positiva.

I rossoblu di Svizzera vogliono definire un affare più definitivo. Dunque sono aperti alla trattativa per Calafiori, ma solo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo già definito di riscatto. Il Milan invece vorrebbe un prestito più semplice per valutare l’ex romanista e capire se effettivamente vale la pena investire su di lui in futuro.

Parti che si aggiorneranno a breve, anche se il Milan vuole prima definire la cessione di Ballo-Touré. Il terzino senegalese, che ha già rifiutato la proposta del Fulham, ha ricevuto di recente i sondaggi di Bologna e Werder Brema. Una volta stabilito il futuro (altrove) del numero 5, i rossoneri si concentreranno sull’opzione Calafiori e cercheranno di trovare una quadra per il 21enne lanciato da Paulo Fonseca ai tempi della Roma e semifinalista di Conference League lo scorso anno con il Basilea.