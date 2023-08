Monza-Milan, streaming e diretta tv gratis amichevole: dove vederla oggi

Monza-Milan in campo nella prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi. Le indicazioni su dove vedere l’amichevole in diretta tv e in streaming oggi, martedì 8 agosto

A due mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Monza e Milan si affrontano in un match amichevole dedicato alla memoria del Presidente che ha fatto la storia di entrambe le squadre.

Dal 1985 al 2017 sono stati 29 i trofei conquistati dal Milan con Berlusconi presidente, il quale, dopo la cessione del club rossonero ha deciso (insieme a Adriano Galliani) di restare nel mondo del calcio, acquistando il Monza. In quattro anni di presidenza, il club brianzolo è balzato dalla Serie C alla Serie A per la prima volta nella sua storia, conquistando un ottimo undicesimo posto nella stagione scorsa con la salvezza ottenuta con grande anticipo.

Per il suo contributo dato alle due squadre, non poteva non esserci un match commemorativo per Silvio Berlusconi tra Monza e Milan. A meno di due settimane dall’inizio della Serie A, le due squadre si affronteranno, oggi alle 21, al Brianteo in quello che è un Test importante dopo un mese di preparazione e le precedenti amichevoli estive.

Monza-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Reduce dalla tournée negli Usa, con tre sconfitte con Real Madrid, Juventus e Barcellona, il Milan si schiererà al Brianteo con il 4-3-3. Pioli si affida a Maignan in porta, Florenzi o Kalulu al posto dell’infortunato Calabria, Thiaw e Tomori coppia centrale e Hernandez a destra. In mediana i nuovi Loftus Cheek e Reijnders affiancheranno Krunic. In attacco Leao e Pulisic a supporto di Giroud.

Nella ripresa previsto l’esordio in rossonero degli ultimi tre arrivi ovvero Okafor, Chukwueze e Musah. Quest’ultimi hanno disputato solo tre allenamenti in gruppo dal loro arrivo mentre Okafor è stato aggregato alla squadra negli Usa, pur senza giocare.

Monza-Milan sarà anche l’occasione per molti tifosi rossoneri di vedere all’opera la nuova squadra per la prima volta. Per tutti c’è una buona notizia. Il match, infatti, sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 dalle ore 21. Per chi vuole seguirla in streaming c’è la possibilità di farlo, altrettanto gratuitamente, sul sito sportmediaset.it oppure tramite la app Mediaset Infinity nella sezione dedicata alla programmazione in diretta dei canali.

Il Milan tornerà in campo già domani, mercoledì 9 agosto, alle 18, in un’altra amichevole contro il Trento. Domenica, alle 11.30, ultimo test con il Novara. Entrambe queste partite saranno visibili su MilanTV. Per chi è abbonato a Dazn, il canale è disponibile tra i contenuti dell’applicazione.