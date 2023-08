Highlights amichevole Milan-Trento, gol e risultato: la sintesi del match (VIDEO)

Clamorosa sconfitta del Milan in amichevole a Milanello contro il Trento. I rossoneri hanno perso 1-0, ecco gli highlights

Dopo il Trofeo Silvio Berlusconi vinto ieri contro il Monza, il Milan è sceso di nuovo in campo oggi per un’altra amichevole. I rossoneri, in un Milanello a porte chiuse, hanno giocato contro il Trento.

In campo ovviamente solo quelli che ieri non hanno giocato o chi ha giocato pochissimo, come Samuel Chukwueze, schierato titolare nel tridente con Colombo e Romero. Debutto anche per Musah a centrocampo con Adli e Pobega. In difesa invece Simic con Kjaer, con Florenzi a destra e il giovanissimo Bartesaghi a sinistra.

Il risultato finale è clamoroso: infatti ha vinto il Trento con il risultato di 1-0, in gol Sipos al 69′. L’ennesima sconfitta quindi in questo pre-campionato per il Milan, che ha perso tutte e tre le partite negli USA (contro Real, Barcellona e Juve) e ha pareggiato col Monza (poi vinto ai rigori).

Articolo in aggiornamento con gli highlights