Ibrahimovic-Monza, clamoroso retroscena: il piano di Galliani

Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio rossonero, era al centro di un affare clamoroso: ecco il piano di Galliani per portarlo al Monza.

Nonostante i tifosi del Milan abbiano apprezzato il ritiro dal calcio di Ibrahimovic con la maglia rossonera, l’attaccante svedese avrebbe potuto concludere la sua carriera altrove. A quanto pare, era già stato architettato un piano per portarlo al Monza.

Ibrahimovic ha recentemente detto addio al mondo del calcio, lasciando un ricordo per sempre impresso nella memoria di tutti gli appassionati di questo magnifico sport. Con la sua personalità prorompente, stile di gioco unico e una tecnica pazzesca, “Ibrasupremacy” ha avvicinato tanti ragazzi e ragazze al calcio.

Una figura come Zlatan è sempre stata determinante in qualsiasi club d’Europa e del mondo, a cominciare dal Milan. Con i rossoneri, sebbene non sia mai riuscito a vincere la Champions League, Ibra ha scritto la storia al fianco di altre leggende indimenticabili.

Visto il suo temperamento ormai noto a tutti, Ibrahimovic ha sempre fatto parlare di sé, sia sul campo che fuori; ecco perché il retroscena che lo ritraeva ad un passo dal Monza di Galliani e Berlusconi è da non credere. E lo è ancora di più il piano del “Condor” per portarlo in biancorosso.

Il clamoroso affare per portare Ibrahimovic al Monza: ecco come avrebbe fatto Galliani

La presentazione di un affare clamoroso, a quanto pare, si sarebbe potuta concretizzare proprio in occasione dell’incontro tra Milan e Monza per il ricordo del presidente storico dei due club, Silvio Berlusconi. I dettagli dell’affare che lega Ibrahimovic al Monza sono pazzeschi: Galliani lo avrebbe pagato con una formula particolare pur di averlo alla sua corte.

La prima edizione del trofeo dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi è terminata con il trionfo del Milan sul Monza ai calci di rigore. Tuttavia, come rivela TvPlay, proprio in occasione del match, Galliani avrebbe voluto presentare quello che sarebbe potuto essere l’affare dell’estate per il Monza. Stando a quanto dichiarato da Enrico Camelio, infatti, Zlatan Ibrahimovic era molto vicino al club biancorosso.

Ma la domanda che tutti si fanno è: quanto avrebbe dovuto pagare Galliani per assicurarsi la presenza di Ibrahimovic? Secondo le rivelazioni, l’ammontare economico per convincere l’attaccante svedese ad accettare l’offerta è ignoto, dal momento in cui il calciatore sarebbe stato pagato a partita. Tuttavia, per l’ad del Monza, la possibilità di realizzare un evento così epocale sembrava giustificare qualsiasi spesa.

Se l’operazione si fosse concretizzata, il Monza avrebbe acquisito una visibilità senza precedenti. L’attenzione mediatica sarebbe stata catalizzata sul club per una mossa così audace, che senza dubbio lo avrebbe consolidato ulteriormente come una sorpresa tra le emergenti nel panorama calcistico italiano.