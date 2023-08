Milan, apertura totale allo scambio: arriva il terzino

Gianluca Di Marzio riporta novità fondamentali sul mercato del Milan. Il club ha riaperto alla trattativa con scambio. Può arrivare il nuovo terzino

Il Milan è molto concentrato sulle cessioni in questo particolare periodo. Dopo l’arrivo di ben otto innesti, tutti di grande qualità, è il momento di sfoltire la rosa e fare spazio; sia da un punto di vista numerico che di stipendi. Hanno lasciato il Milan Ante Rebic e Devis Vazquez, totali esuberi della rosa di Stefano Pioli. Ma la lista dei partenti rimane lunga.

Tra questi c’è indubbiamente Junior Messias, l’esterno brasiliano che in queste due stagioni in rossonero ha mostrato limiti importanti. Non è dunque perfettamente adatto al progetto tecnico rossonero, anche per una questione d’età. Il Milan si è occupato in anticipo di alzare il livello nel ruolo di esterno destro d’attacco. Sono arrivati prinicipalmente Christian Pulisic (anche trequartista o esterno a sinistra) e Samuel Chukwueze a dare nuova linfa alla fascia.

Adesso, non rimane che liberarsi di Junior Messias. In questi caldi mesi di calciomercato, il profilo del brasiliano è stato sondato da diversi club. I turchi del Besiktas e del Fenerbahce quelli più attivi, ma Junior si è mostrato riluttante alla meta euroasiatica, preferendo di gran lunga la permanenza in Serie A. Del campionato italiano, è stato il Torino a dimostrare concreto interesse, e nelle prime battute della trattativa rossoneri e granata avevano pensato di imbastire uno scambio. Adesso è possibile.

Messias al Torino, i granata riaprono

Milan e Torino stavano programmando lo scambio Messias-Singo, così che i rossoneri avrebbero potuto assicurarsi un nuovo terzino destro, con Calabria e Florenzi non proprio adatti a completare l’importante ruolo. La trattativa, però, si è arenata in alcuni giorni. C’erano differenti vedute tra i due club, ma come riporta Gianluca Di Marzio qualcosa ha cominciato a riscaldarsi nuovamente nelle ultime ore. Infatti, l’esperto di mercato fa sapere che il Torino ha riaperto la trattativa per lo scambio col Milan tra Messias e Singo.

I granata sono ancora fortemente interessati al brasiliano. E’ probabilmente una chiara richiesta di Ivan Juric, e Junior sarebbe più che entusiasta di sposare la causa del Toro. Al momento, però, sottolinea e conclude Di Marzio, c’è ancora una certa distanza nelle valutazioni che Milan e Torino fanno dei due giocatori. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti sulla questione di mercato. Un compromesso, se si vorrà, verrà trovato. Conviene ad entrambi club. Messias al Milan è un esubero, Singo al Torino è ad un anno dalla scadenza del contratto e i granata vogliono evitare l’addio a zero.