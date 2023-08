Junior Messias al Genoa, oggi visite mediche: formula e cifre dell’affare

Messias sarà un nuovo giocatore del Genoa, accordo totale tra le parti: il brasiliano del Milan nelle prossime ore completerà visite e firma.

La società rossonera sta lavorando intensamente sulle cessioni per poi mettere a segno gli ultimi colpi della campagna acquisti. Il prossimo calciatore a lasciare Milanello è Junior Messias, che si trasferirà al Genoa.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi alle ore 16:00 l’esterno brasiliano sosterrà le visite mediche. Una volta superati i controlli di rito, potrà firmare il contratto che lo legherà al club ligure. Per Alberto Gilardino un rinforzo importante, perché aggiunge esperienza e qualità al reparto offensivo della squadra neopromossa.

Calciomercato Milan, Messias al Genoa: i dettagli

La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato per altri 1,5 milioni (bonus compresi). Al 30 giugno 2023 il brasiliano aveva un valore residuo a bilancio di circa 2,7 milioni, quindi il Milan può evitare una minusvalenza con la sua cessione al Genoa.

🚨📲 Messias al Genoa in prestito con obbligo di riscatto (operazione totale da 3 milioni con bonus inclusi). Oggi le visite mediche. 🔜 @MilanLiveIT #SempreMilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) August 11, 2023

Messias era approdato al Milan nell’estate 2021, quando Paolo Maldini e Frederic Massara lo avevano preso dal retrocesso Crotone in prestito oneroso con diritto di riscatto. A fine stagione hanno comprato il suo cartellino e il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Con la maglia rossonera ha collezionato 68 presenze condite da 12 gol e 5 assist.

La prima rete è molto significativa e l’ha realizzata il 24 novembre 2021 allo stadio Wanda Metropolitano, regalando al Diavolo la vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il primo successo nella competizione dopo diversi anni di assenza. I suoi primi gol in Serie A con il Milan li ha segnati proprio al Genoa, doppietta nella vittoria per 3-0 a Genova il 1° dicembre 2021. Ora vorrà farsi “perdonare” dai tifosi rossoblu, che sperano che si riveli un innesto capace di fare la differenza.