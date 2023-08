Kessie in Arabia, incassa anche il Milan: i dettagli

L’ex rossonero si trasferisce dal Barcellona all’Al Ahli e dell’operazione ne gode anche il Diavolo, che incassa una piccola cifra

Ad agosto inoltrato il grosso degli affari di calciomercato è stato fatto, ma mancano ancora venti giorni alla fine delle trattative e continuano i colpi importanti, soprattutto dall’Arabia Saudita, che non accenna a fermarsi.

La Saudi Pro League continua ad accogliere campioni dai campionati europei e l’ultimo grande arrivo è quello di Franck Kessie. L’ex Milan ha deciso e va a giocare con l’Al Ahli, club che sta trattando diversi calciatori di Serie A. La notizia è ora ufficiale e ad annunciarla è stato il Barcellona, che ha reso noto l’accordo tra i due club per 12,5 milioni di euro per il trasferimento dell’ivoriano.

Il centrocampista lascia quindi i catalani dopo una sola stagione e andrà a guadagnare circa 14 milioni di euro netti a stagione. Per il club blaugrana si tratta comunque di una plusvalenza perché il classe 1996 era arrivato la scorsa estate a parametro zero, dopo aveva concluso il proprio contratto con il Milan e non aveva rinnovato. Sfuma quindi l’ipotesi di un suoi ritorno in Serie A, con il giocatore che era stato accostato prima all’Inter e poi alla Juventus.

Anche i rossoneri e l’Atalanta ci guadagnano

Anche Kessié saluta dunque l’Europa e accresce il numero dei calciatori importanti che sbarcano nel campionato arabo in questa sessione di mercato. L’ivoriano andrà a giocare con Edouard Mendy, Riyad Mahrez e Roberto Firmino.

Secondo quanto riportato dal portale Calcioefinanza, guadagnare da questo trasferimento sono anche i rossoneri. Il Diavolo infatti beneficerà del contributo di solidarietà, che spetta alle società che hanno avuto come tesserato il calciatore dal 12° al 23° anno di età. Una cifra piccola che ma sicuramente comodo alle società, soprattutto quelle più piccole. Calcioefinanza ha anche quantificato gli incassi delle quattro squadre con cui ha militato Kessié.

A incassare una piccola cifra ci sono quindi anche l’Atalanta, il Cesena e lo Stella Club d’Adjamé, ovvero il club italiano in cui il ventisettenne ha militato prima di sbarcare in Italia. Per la precisione, al Milan andranno 187.500 euro, mentre ai bergamaschi e agli emiliani spetta la cifra di 62.500 euro. Il club ivoriano è quello che intasca più di tutti: 312.500 euro.