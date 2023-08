Maignan si allena con Tony Roberts, il nuovo preparatore dei portieri (VIDEO)

Mike Maignan sembra avere il futuro assicurato con la maglia del Milan. I rossoneri allontanano così le voci di mercato su di lui.

Nelle ultime ore le cronache di mercato hanno spaventato i tifosi del Milan. Perché a sentire della caccia da parte del Bayern Monaco di un nuovo portiere, qualcuno ha iniziato a temere il peggio.

Infatti c’è chi in Germania ha lanciato la candidatura di Mike Maignan come nuovo estremo difensore del Bayern. L’infortunio di Manuel Neuer e la recente partenza di Yann Sommer costringeranno i bavaresi a fare un importante intervento tra i pali. Con il francese del Milan tra i papabili obiettivi.

Però da più parti arrivano smentite. Ieri ai nostri microfoni il giornalista Tobi Altschäffl (Bild) ha rivelato come Maignan non sia una possibilità concreta per il Bayern, che sembra virare su Kepa del Chelsea. Inoltre l’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di Milan pronto a blindare il portiere francese.

Infatti a fine sessione di mercato il Milan, dopo aver già respinto alcune proposte estere per Maignan, penserà seriamente al rinnovo. Già programmati alcuni incontri con l’entourage del classe ’95, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Tale accordo dovrebbe essere prolungato, con il Milan che alzerà anche l’offerta di ingaggio: Maignan diventerà il secondo più pagato della rosa, alle spalle del solo Leao.

Maignan e Mirante si allenano col nuovo preparatore

Dunque nessuna paura. Da Milanello arrivano conferme sul fatto che Maignan non si muoverà, bensì resterà a lungo termine un punto fermo della squadra rossonera. Anche se sarà il Real Madrid, altro club a caccia di un numero 1, a cercarlo nelle prossime settimane.

Nel frattempo Maignan sta iniziando a fare seriamente la conoscenza del nuovo preparatore dei portieri del Milan. Ovvero il neo arrivato Tony Roberts, ingaggiato dopo la fine del rapporto con il Wolverhampton. Un professionista dai metodi duri ed efficaci, come dimostrato dal video pubblicato dal Milan sui social.

🏋️ The new GK coach is putting the lads through their paces 😂 pic.twitter.com/veDMDhD7Du — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 10, 2023

Nella circostanza si notano prima il terzo portiere Mirante e poi Maignan lavorare in maniera alacre ed ininterrotta sotto le indicazioni di Roberts, che oltre ai classici esercizi tra i pali ha inserito sprazzi di fitness e corpo libero. Un vero e proprio allenamento in stile “marines“, con l’intento di rendere Magic Mike e compagni ancora più reattivi e muscolarmente pronti.

Tony Roberts è stato reperito dal Milan tramite il tanto famigerato metodo Moneyball, l’algoritmo su cui si basa parte dello scouting rossonero per calciatori e membri dello staff tecnico.