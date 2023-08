@ML – Tobi Altschäffl (Bild): “Maignan-Bayern, la situazione”

Maignan obiettivo del Bayern Monaco? In esclusiva il capo reporter della Bild fa chiarezza sulla situazione

Mike Maignan nel mirino del Bayern Monaco. La Bild, il più importante giornale in Germania, ha lanciato questa clamorosa indiscrezione di mercato. I problemi di Manuel Neuer stanno convincendo la società bavarese ad intervenire sul mercato per risolvere il problema e il francese del Milan sarebbe una delle opzioni.

Fra i tifosi del Milan è scattato l’allarme. Dopo aver detto addio a Sandro Tonali a giugno, l’incubo di un’altra cessione è sempre dietro l’angolo. E Maignan è fra i candidati più accreditati per un semplice motivo: nel suo ruolo, insieme a Courtois del Real Madrid, è il migliore al mondo. Ad inizio estate si è parlato di Chelsea e di una fantomatica offerta da 90 milioni mai arrivata. Adesso il Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Neuer. Per fare chiarezza sulla questione, la redazione di MilanLive.it ha contattato in esclusiva Tobi Altschäffl, il capo reporter della Bild e autore dell’articolo di stamattina su Maignan e il Bayern Monaco.

Maignan-Bayern, Tobi Altschäffl: “Adesso no, ma in futuro…”

Il Bayern pensa a Maignan. I tifosi del Milan devono preoccuparsi?

“I tifosi del Milan non devono preoccuparsi per Maignan che andrà via in questa stagione. Il Bayern è in una situazione difficile in quel ruolo, non sanno chi può essere il sostituto di Neuer mentre è infortunato. Penso che la soluzione potrebbe essere Kepa del Chelsea perché vogliono un buon portiere, giovane e che sia meglio di Yan Sommer, che non ha soddisfatto il club. Loro cercano un portiere che possa sostituire momentaneamente Neuer in attesa del suo rientro perché è ancora lui il numero uno”.

Ancora spazio a Neuer quindi. Ma quando si ritirerà, Maignan potrà diventare un obiettivo del Bayern?

“Per il futuro imminente non c’è pericolo, ma forse quando Neuer deciderà di non giocare più, e questo può succedere fra uno, due o tre anni, allora il Bayern cercherà un altro grande numero uno e questo potrebbe essere Mike Maignan. Sanno dei suoi sviluppi, di quanto è bravo. Quindi, tifosi del Milan: non preoccupatevi per adesso perché non c’è pericolo, ma nei prossimi anni Maignan può diventare il sostituto di Neuer”.