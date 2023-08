Amichevole Milan Etoile du Sahel, diretta tv e streaming: dove vederla

Ecco dove e come vedere l’amichevole di oggi del Milan contro i tunisini dell’Etoile du Sahel, una delle ultime sgambate estive.

Il Milan continua con le amichevoli di preparazione alla lunga stagione sportiva che l’attende. I rossoneri debutteranno in campionato lunedì 21 agosto contro il Bologna, ma prima Stefano Pioli ha organizzato alcune sgambate per valutare la condizione dei propri calciatori.

Oggi ad esempio il Milan torna in campo. Penultimo test estivo prima dell’inizio ufficiale della stagione. I rossoneri ospitano nel centro sportivo di Milanello una squadra africana, per testare il proprio grado di preparazione e la condizione atletica generale.

Alle ore 18 i rossoneri scenderanno sul terreno di gioco di Carnago contro l’Etoile du Sahel, squadra del campionato tunisino. Poco fa il club ha deciso di trasmettere in diretta le immagini della sgambata, al contrario di quella contro il Trento di mercoledì scorso che non è stata mandata in onda.

Dove seguire lo streaming di Milan-Etoile du Sahel in diretta

Niente diretta televisiva per la partita Milan-Etoile du Sahel. Come riferito dai canali ufficiali social del club, la partita amichevole potrà essere seguita in streaming, in due modalità diverse.

La gara sarà visibile a partire dalle 18 sia sull’app ufficiale del Milan, sia sul canale Youtube del club rossonero. Ma a quanto pare non è prevista copertura in Italia, come specificato nella grafica pubblicata dai profili social.

Tune in via our official app or hit Join on our Youtube channel to become a member 📺 Watch our evening friendly against Étoile Sportive Du Sahel 🕕#SempreMilan #MilanESS — AC Milan (@acmilan) August 12, 2023

L’amichevole di oggi, quindi, non sarà visibile in Italia, né in TV e né in streaming. Un duro colpo per i tifosi, che già non hanno potuto vedere la partita contro il Trento in settimana (finita con la clamorosa sconfitta dei rossoneri per 1-0).

L’Etoile du Sahel è la squadra della città di Susa, in Tunisia. È il terzo club più titolato del paese nordafricano, alle spalle solo dell’Esperance di Tunisi e del Club Africain. L’Etoile però è campione in carica, visto che si è aggiudicata il titolo nazionale nel 2022-2023.