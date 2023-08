Il Milan l’ha bocciato: ci prova la Lazio

Il Diavolo non ha creduto in lui fino in fondo e lo ha rispedito al mittente, ma ora i biancocelesti possono riportarlo in Italia

In questa estate il Milan ha rivoluzionato la propria rosa andando a cambiare tantissimi elementi rispetto alla passata stagione. La sessione di mercato non si è ancora concluso ma il volto della squadra è di fatto già stato stravolto.

Tante sono state le partenze, fra contratti in scadenza, fine dei prestiti e cessioni, così come tanti sono stati gli arrivi. La grande rivoluzione è stata fatta soprattutto a centrocampo, dove mister Stefano Pioli ha cambiato ogni cosa andando anche a schierare la squadra con il 4-3-3. Sono arrivati Tijjani Reijnders, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek nel ruolo, e non è escluso un altro rinforzo, in caso di cessioni.

Lì in mezzo è stato ceduto invece Sandro Tonali e Ismael Bennacer è al momento fuori per infortunio, ma del roster di centrocampo non fanno più parte neanche Tiemoué Bakayoko e Aster Vranckx. Per quanto riguarda quest’ultimo, il Milan alla fine ha deciso di non riscattarlo e di optare per altre soluzioni. Il Diavolo aveva prelevato il centrocampista olandese il prestito dal Wolfsburg a fine mercato la scorsa estate, dopo che la trattativa per Renato Sanches col Lille non era andata a buon fine.

I biancocelesti vogliono riportare Vranckx in Italia

Vranckx è andato quindi a sostituire numericamente l’addio di Franck Kessié, ma nelle rotazioni di Stefano Pioli non è riuscito ad entrare con continuità, collezionando solamente 10 presenze con la maglia rossonera, tra campionato e coppa Italia.

Pioli lo reputava un giocatore duttile e i rossoneri stavano valutando il riscatto, pattuito intorno ai 12 milioni di euro con il club tedesco, ma poi sono state prese altre strade. Il classe 2000 potrebbero però ricominciare comunque dalla Serie A perché nelle ultime ore ci sta pensando in maniera concreta la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono alla ricerca di un’altra mezzala, ma devono prima cedere Toma Basic.

Il croato piace all’Udinese e a qualche club in Bundesliga e con la sua cessione i capitolini potrebbero tentare l’affondo per l’olandese. Il ds del Wolfsburg ha affermato che Vranckx sarebbe rimasto quest’anno, ma anche il Psv Eindhoven ha sondato il calciatore negli ultimi giorni e la sensazione è che, con l’offerta giusta, il ragazzo potrebbe essere acquistato. Ci sono quindi possibilità che Vranckx giocherà in Serie A anche il prossimo anno, ma da avversario del Milan.