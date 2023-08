Ultim’ora Milan: nuova offerta del Fenerbahce per Krunic, i dettagli

Dalla Turchia arriva la notizia inerente una nuova proposta del Fenerbahce per Krunic, sempre disponibile a lasciare Milano per Istanbul.

Da settimane si parla spesso del futuro di Rade Krunic, corteggiato al Fenerbahce. Una destinazione gradita al giocatore, che ha ricevuto un’offerta contrattuale ricca e che lì si ritroverebbe a giocare con il suo connazionale Edin Dzeko.

Il club turco ha formulato una proposta da circa 3 milioni di euro netti all’anno, cifra che ha spinto il centrocampista a dire sì. Al Milan ne percepisce 1,5-1,7, quindi avrebbe un buon miglioramento del suo stipendio trasferendosi in Turchia. A quasi 30 anni (li compirà a ottobre) è normale che possa fare anche di ragionamenti di tipo economico.

Calciomercato Milan, Krunic: altro tentativo del Fenerbahce

Il Fenerbahce ha trovato facilmente un accordo con Krunic, ma con il Milan non ci è riuscito. Troppo basse le offerte presentate per il cartellino. E quando è stato annunciato l’ingaggio di Fred dal Manchester United, si pensava che il club di Istanbul avesse rinunciato al bosniaco. Invece, non si è ancora arreso.

Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu di Sports Digitale, il Fenerbahce ha presentato al Milan una nuova proposta da 7 milioni di euro. Confermato ancora che Rade ha accettato il contratto offerto dalla società gialloblu, adesso bisognerà vedere se arriverà un accordo sulla cessione del cartellino.

Finora è trapelato che il Diavolo vorrebbe 12-15 milioni per vendere il calciatore, ma il Fenerbahce finora non ha messo sul tavolo questi soldi. Forse se offrisse almeno 10 milioni avrebbe la chance di piegare la resistenza del Milan, che comunque preferirebbe tenersi il bosniaco. Si è anche parlato di un possibile rinnovo del contratto con aumento dello stipendio.

Dalla Turchia il corrispondente sportivo Arda Birben fa sapere che Krunic è una precisa richiesta di Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahce. Lo ritiene un elemento ideale per il suo gioco e ha chiesto alla dirigenza di completare l’operazione. Un nuovo tentativo è in corso, però il Milan non vuole fare regali e si aspetta una proposta congrua. I 7 milioni menzionati in precedenza non sono sufficienti per far cambiare idea a Giorgio Furlani. Serve di più.