Arbitro e VAR Bologna-Milan, designazione ufficiale

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato i nomi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali e VAR per la 1° giornata della Serie A, che prenderà il via sabato 19 agosto con Empoli-Hellas Verona.

C’è quindi la scelta ufficiale anche per quanto riguarda Bologna-Milan, la sfida che chiuderà di fatto il primo turno del massimo campionato italiano. Il match del Dall’Ara tra i felsinei e il Diavolo è infatti in programma di lunedì sera alle 20.45 e sarà diretto dall’arbitro Luca Pairetto, classe 1984 della sezione di Nichelino (TO).

Pairetto aveva arbitrato l’ultima volta i rossoneri nel match casalingo contro la Cremonese dello scorso 3 maggio. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Berti e Cipressa, mentre il Quarto Ufficiale a bordocampo sarà Volpi. Al VAR c’è Marini mentre all’AVAR è stato assegnato Maggioni.

BOLOGNA-MILAN – Lunedì 21/08/2023 h.20:45

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: BERTI – CIPRESSA

IV – VOLPI

VAR – MARINI

AVAR – MAGGIONI