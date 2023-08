Sky – Si è allenato a parte: anche lui nella lista dei cedibili

Novità a sorpresa da Milanello. Pioli ha escluso dall’allenamento in gruppo anche questo tassello della rosa, da considerarsi ora in vendita.

In queste ore il Milan sta lavorando sul campo per preparare al meglio il debutto in campionato. Lunedì prossimo, alle ore 20:45, la squadra di Stefano Pioli esordirà in Serie A sul campo del Bologna.

Ovviamente questa settimana e le sedute che mancano all’esordio stagionale serviranno a Pioli per trovare le migliori soluzioni di formazione, dunque mettere in campo un undici decisamente affidabile e completo.

Intanto arriva una novità, segnalata dagli inviati di Sky Sport poco fa, direttamente dalla seduta odierna di allenamento a Milanello. Ovvero l’esclusione dal gruppo principale di lavoro di un calciatore, che fino a poco tempo prima era considerato un possibile titolare della squadra rossonera.

La notizia, lanciata da Peppe Di Stefano, riguarda Alexis Saelemaekers. Ovvero il laterale belga classe ’99, che nelle scorse stagioni è stato considerato un titolare, o quanto meno un elemento importante nelle rotazioni offensive del Milan.

Saelemaekers si allena con gli esuberi: cessione più vicina

Oggi Saelemaekers si è allenato a parte. Ma non per motivi fisici o muscolari, bensì per scelta tecnica. Mister Pioli lo ha spostato dal lavoro in gruppo a quello con gli altri esuberi della rosa, ovvero Ballo-Touré ed Origi. L’indizio ormai è chiarissimo: anche l’ex Anderlecht è stato inserito in lista cedibili.

Il Milan ha deciso dunque di cedere il prima possibile Saelemaekers, che però ad oggi non ha ricevuto offerte davvero concrete. Nonostante sia un jolly utilizzabile in più ruoli, come dimostrato anche nelle ultime uscite da terzino in amichevole, il 24enne pare non essere più utile alla causa. Dovrebbe dunque continuare a lavorare lontano dal gruppo in attesa di proposte per lui.

Il mercato in uscita del Milan dovrà dunque dire ancora molte cose. Dopo le partenze di calciatori non proprio utilissimi alla causa, come Rebic, Messias e De Ketelaere, l’esodo dovrebbe riguardare anche Saelemaekers. Una vera e propria rivoluzione tecnica che non guarda in faccia a nessuno, bensì punta ad un futuro più qualitativo e sostenibile, senza la presenza di calciatori non così utili.

Saelemaekers è sbarcato al Milan nel gennaio 2020, nella nota sessione in cui arrivarono alla corte di Pioli anche Kjaer e Ibrahimovic. Si impose nel giro di qualche mese per la sua duttilità e generosità, tanto da diventare un punto fermo. Nelle scorse settimane si è vociferato di interessamenti dalla Germania per il classe ’99.